Lombán: "Adrián es un jugador totalmente diferente, de una calidad tremenda"

El capitán David Lombán compareció ante los medios e hiló un discurso interesante para referirse a la situación del equipo y del club tras el cambio de entrenador. Y también de un compañero que puede ser fichaje si se recupera bien, Adrián López. Ambos comparten pasado en la cantera del Real Oviedo, se llevan meses y se conocen desde muy jóvenes. El atacante está poniéndose a punto en el club con la intención de regresar al césped hasta final de temporada si todo marcha bien. "Tengo muy buena relación con él, coincidí hace muchos años en Oviedo, cuando éramos niños. Ojalá se recupere pronto. Es un jugador totalmente diferente y con una calidad tremenda. Espero que encuentre las sensaciones que busca y que egoístamente salgamos beneficiadas todas las partes, sería para él un lugar donde tener continuidad y para nosotros tener a un jugador de esas características y ese nivel era inalcanzable hace meses".

Lo primero es el partido ante la Real Sociedad B este sábado. "Asequible en Segunda no hay nada, hay mucha igualdad independientemente de los puntos. Los números te indican cosas objetivas, pero no te hablan de vestuario, de forma de competir, vienen de perder en el 94 en un campo muy difícil como Ponferrada. Los números del rival no los miro. Los filiales tienen mucho talento y calidad, es un partido complicado si no te lo tomas como debes. Estamos creciendo y mejorando, hay que seguir en la línea. Las sensaciones dentro del campo son buenas y tenemos la seguridad de hacer un buen partido", alertaba Lombán sobre el duelo ante el filial donostiarra: "Es un partido peligroso, muy engañoso. A nivel externo, sobre todo. Nosotros le damos la importancia que tiene, el rival tiene una calidad técnica muy alta y en juego ofensivo tiene una capacidad que muy pocos equipos en la categoría tienen. Intentaremos castigar sus carencias, pero va a ser mucho más complicado de lo que se presupone en la clasificación".

"Siempre que pierdes estás fastidiado. No te sirve lamentarte, las semanas pasan rápido y sólo tienes que hacer autocrítica y corregir los errores. El equipo está bien. Las sensaciones dentro del campo, de ayuda, solidez y solidaridad, están siendo buenas. Ello nos va a ayudar para el partido que viene", decía el capitán sobre la situación del equipo tras las derrotas y los cambios: "Siempre que hay un entrenador nuevo aporta sus ideas. Tienen su filosofía y formas de ver el fútbol. Intentan aportar, pero en el fútbol no existe tiempo, sobre todo a mitad de temporada. En medio de la campaña no existe tiempo posible y es un hándicap importante. Tenemos que ir a una velocidad de captación de las ideas del entrenador muy alta para ser el equipo que quiere él".

"No hemos hablado nada de futuro. Ya cuando tienes una edad, es evidente, vas día a día, aunque ahora se alargue la carrera porque existen conocimientos más altos de nutrición y entrenamientos. No me permito pensar más allá de las semanas. Vives el presente, me gusta muchísimo a lo que me dedico. Vengo con máxima ilusión a entrenar. Si nos vamos años atrás quién nos dice que viene una pandemia, así que pensar a largo plazo... Intento conseguir mi mejor nivel, las mejores sensaciones y a final de temporada veremos ambas partes qué interés tenemos", aseguraba Lombán.

El capitán se refirió a otros temas:

Mejoría

"El equipo estos dos últimos partidos, aunque los resultados son más importantes, en cuanto a orden y solidez las sensaciones no han sido malas dentro. En Zaragoza nos marcan de penalti. Cedimos menos campo ante el Almería al rival, en Zaragoza jugaron más en nuestro campo. Vamos teniendo protagonismo con balón, somos un equipo ordenado. Va a crecer la confianza del equipo, vamos a creer más en este estilo, pero tiene que ir acompañado con un resultado y se notará una liberación, estoy seguro".

Optimismo

"Debo ver el final del bache. La experiencia te dices que todos los equipos pasan por una dinámica de resultados negativas en esta categoría, por la cantidad de jornadas y la cantidad de estados de ánimo. Revertir resultados es obligado, pero tiene que llegar la confianza en forma de triunfos".

Compañero en la zaga

"Eso es para el míster, yo con que esté yo disponible y de salud me vale (risas). Ningún puesto está seguro, somos una plantilla amplia y variada. Eso es bueno y es complicado a la hora de elegir. Juande se está recuperando, Pey está fuera, pero juegue quien juegue estará bien. Hay una plantilla equilibrada, independientemente de las bajas , hay un grupo amplio, el que salga lo va a hacer bien".

Nivel institucional

"A nivel de club hay una estabilidad que no había, en cuanto a números e institución. Yo llegué el primer año de Segunda, económicamente era de los presupuestos más altos de la categoría. Si no asciendes dejas de ser favorito porque bajan tres equipos y ya eres uno más al año siguiente. Recuerdo mi segundo año, en la postpandemia, que la permanencia fue la salvación del club. Tal y como estábamos a nivel institucional, si no quedábamos en categoría profesional era muy complicado el futuro. Hay que darle mérito a esa plantilla que salvó al equipo. Y el año pasado se le dio continuidad a esa estabilidad. A ver el crecimiento ahora que tiene el club. No conozco si se ha parado la caída o no a nivel institucional, no tengo esa información. Pero no hay milagros, no puedes competir con un equipo que ha bajado de Primera y tiene varias veces tu presupuesto. En fútbol milagros no existen".

Visión de la entidad

"Intento ser muy equilibrado siempre, en la victoria y la derrota. Te pueden decir que no disfrutas de las victorias, y lo hago, pero intento que no me afecten las derrotas. Lo que haya que celebrar o festejar, independientemente del objetivo, a final de temporada habrá que hacerlo. Los jugadores saben qué significa este escudo y esta ciudad y por eso vienen. A los jugadores les gusta que les exijan, ojalá pueda ver a este club, lo deseo, mucho más arriba, no sé si estaré aquí o no, pero al lugar que pertenece de verdad. Pero no hay que olvidar de dónde venimos. De un ERE, de un club intervenido judicialmente. No compites en igualdad de condiciones. Claro que nos gustaría ver al equipo en Primera, en Champions, con esos jugadores que eran de mucho más nivel que nosotros... Yo intento ser como soy y ayudar a todos, pero todas las personalidades son buenas".

Mensaje al público

"No me atrevo a decirle nada a la gente. Nos los deberían de decir ellos, no soy nadie para pedirles nada. Son ellos los que tienen que exigir y venir al campo y apretar. Si les tengo que decir algo, que estamos en un periodo de transición. Que sean conscientes del sitio en que estamos, que somos los primeros que deseamos que el equipo vaya para arriba y que ojalá pronto lo hagamos".