Loren Juarros baja al albero

El desembarco de Loren Juarros en la dirección deportiva del Málaga no tuvo tiempo de transición ni de adaptación. Su labor inmediata fue confeccionar un equipo competitivo en la nueva categoría de Primera RFEF. Aunque su llegada fue pactada antes (no mucho) de la comunicación oficial, la idea que tenía el director general, Kike Pérez, era la de no quemar antes del muy probable descenso a ninguna figura nueva. Aunque ello reducía su tiempo de conocimiento del club y del medio.

Cerrado el mercado veraniego, aunque siempre hay que estar pendientes para contratiempos y para lo que pueda deparar el invernal llenando huecos que puedan aparecer por lesiones o bajo rendimiento, el burgalés está dedicando muchas horas a la cantera, intentando acelerar una puesta al día sobre condiciones y conocimiento de los jugadores que vienen. En su proyecto e idea de club es esencial, un pilar fundamental. Loren ya verbalizó su descontento por las condiciones en las que trabajan los chavales. "Se mete tanto que cuando han empezado los infantiles o cadetes ha ido personalmente a saludar a todos los jugadores y entrenadores. Le han explicado la metodología que tienen los pequeños con el fútbol 7, desde el primer momento le dijimos que habría una reestructuración profunda y que tendría que meter las horas que está metiendo para sacar esto adelante", decía sobre él Kike Pérez en la entrevista con Málaga Hoy, al tiempo que compartía una reflexión de su compañero: "Muchas veces hablo con Loren y me dice, ‘joder, es que aquí no ha habido medios ni instalaciones. Sin todo eso, mira qué cantera más bonita tienen’. Al final hay un talento y unos futbolistas tremendos. Cuando ordenemos un poquitín y haya pronto si Dios quiere la ciudad deportiva, pues ya las familias se lo pensarán más. Es otra piedra angular además de la provincia y los clubes convenidos. Al fútbol base hay que darle medios".

Loren, por ejemplo, tras la victoria del pasado sábado ante el Recreativo Granada fue el domingo hasta Granada para contemplar in situ el Huétor Vega-Atlético Malagueño, en el que el filial consiguió ganar por 0-2 con un doblete de Chupete en la Tercera RFEF y por la tarde acudió al partido de la División de Honor juvenil entre el Granada y el Málaga, en el que ganó el equipo local 3-2. Medio filial está compuesto por jugadores en edad juvenil por la carestía de futbolistas que había, lo que merma las posibilidades del cuadro que dirige Iñaki Goitia. El equipo de Funes es el más joven de la categoría, como parte de ese sembrado. Pero sigue aportando jugadores al primer equipo, como Antoñito Cordero, que ya debutó. También asomó en algún entrenamiento Ale Contreras, los dos juveniles.

Viene el momento de trazar ese mapa de sucesión en función de los jóvenes valores que se detecten en las categorías inferiores para tener previsto el aterrizaje de los jugadores en el primer equipo, donde se dejarían huecos para facilitar esa llegada. Como idea es compartida como algo excitante, falta ver la aplicación real que se puede hacer por la dificultad de retener talentos.