Loren, el modelo de cantera en el Málaga CF y la salida de Cristian: "No vamos a negociar"

La cantera es la piedra filosofal en el modelo que Loren Juarros quiere imponer en el Málaga CF. Pero lo que él consiguió en Zubieta con la Real Sociedad con una estabilidad y un respaldo económico no tiene nada que ver con lo que hay en Málaga, desde la ausencia, aún, de campos para trabajar de forma estructurada hasta la carestía económica pasando por el ambiente de fuga constante de jugadores que hay en la Academia.

"Interfiere bastante en un trabajo conjunto, en una coordinación de todo, en un control de lo que están haciendo los equipos de la Academia", decía Loren en Área Malaguista de 101TV sobre la falta de unas instalaciones que centralicen todo el trabajo y faciliten la comunicación: "Eso es un hecho que uno de los valores más importantes de un club de fútbol son sus instalaciones deportivas. Son capaces de unificar todo el trabajo y la filosofía del club y donde está centralizado todo el modelo. Es otra pega más. Antes hablábamos de todo el potencial que tuvo el Málaga a nivel económico y sin embargo no se transfirió nada hacia las infraestructuras. Todo lo que ganamos de dinero por h o por b se gastaba para confeccionar la plantilla del año siguiente sin derivar a la estructura. Es fundamental hoy en día, no se concibe un trabajo bien hecho sin una infraestructura acorde. Estamos así y es lo que tenemos que aceptar".

"Dentro de esas limitaciones lo vamos a hacer. En mejores o peores condiciones, la materia prima es lo fundamental. Málaga tiene materia prima, tiene futbolistas con mucho talento", insistía Loren Juarros sobre la construcción: "Es un caladero, aunque el Málaga no se esté aprovechando en los últimos años, se está saliendo para fuera. Vamos a ver sin conseguimos convencerles de que el mejor sitio para ser futbolista profesional es estar en Málaga y el Málaga CF. Que lo perciban ellos, sus padres y sus agentes, que es un sitio para progresar. En función de que lo hagamos bien iremos mejorando. Hay una Ciudad Deportiva en proyecto que está a poco de poder terminarse. Vamos a ver si podemos llevarlo adelante y tener el concepto de que no es un gasto la cantera e instalaciones deportivas, sino una inversión. Si tenemos la percepción de que es un gasto vamos a derivar el dinero a otra cosa que no va a generar nada positivo ni activos".

"No se va a negociar por nadie", es tajante sobre casos concretos de salidas de jugadores: "Tienen unas cláusulas y unos compromisos adquiridos y el club va a ser muy firme en eso. Ha habido alguna propuesta por Cristian, pero el club no negocia. No sé lo que va a valer, pero sí me ha enseñado lo que el fútbol está dispuesto a pagar por casos de estos. En la Real Sociedad vendimos a jugadores generados por el propio club por valor de 220 millones, desde el propio Antoine Griezmann, Asier Illarramendi, Álvaro Odriozola, Íñigo Martínez, Yuri... Es decir, creo que lo mejor para los jugadores del Málaga y sus chicos jóvenes no es salir ahora del club y quiero convencerles, de que cuando tengan que salir salgan en las mejores condiciones para ellos, a las que ya no se les pueda decir que no y las que sean las mejores para el Málaga".

"Tenemos que pasar un vado que hay que pasar. No pensemos en lo inmediato, el modelo es hacer del club en tiempo", admitía Loren sobre los recortes que habrá en la cantera en estos momentos: "Ahora hay una realidad, que hay recortes en todas las áreas. Ahora tenemos que montar el primer equipo y el modelo de trabajo con la gente de casa es lo que tenemos que empezar un poquito de más seguido y en unas circunstancias más favorables, de generar inversión y estructuras y a los chicos darles también para hacer un Malagueño más competitivo, que puedes sujetar a más jugadores. En categorías más jóvenes no hay retención. Si llega un equipo a por un infantil, ¿qué vas a hacer si le dan dinero? No podemos sujetar de esa manera. Vamos a ver si con el tiempo somos capaces de sujetar en lo económico y en que el jugador perciba que es el mejor sitio para estar. Quien se quiera enganchar, que se enganche. Si tenemos que perderlos, los tenemos que perder. Ya saldrá otro".