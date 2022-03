Loren Zúñiga no deja de marcar con el filial (4-0)

Resultados diversos para los equipos malagueño en el Grupo IX, entre los que destacó la goleada del Atlético Malagueño (4-0) al Torreperogil. De nuevo, fue Loren Zúñiga el ejecutor. Ha marcado 11 goles en sus últimos 10 partidos y previsiblemente estará esta semana en la lista de Santi Denia para el Ronda Élite del Europeo sub 19 con España, con la que ha sido fijo en las últimas semanas. Pese a la sequía de goles en el primer equipo, no se recurre a él. Julio e Issa Fomba completaron la goleada ante el equipo jiennense, que deja al filial con 44 puntos, en sexta posición, a una del puesto de play off.

El líder, Torremolinos, cedió un empate ante un valeroso Alhaurino, en puesto de descenso pero que no se da por rendido (0-0). Tiene 23 puntos, penúltimo, el cuadro de El Grande y 55 el equipo verdiblanco, que ve cómo el Marbella le va comiendo terreno. Los blanquillos consiguieron una trabajada victoria (0-2) en Porcuna con tantos de Isuardi y Rufino para alcanzar los 49 puntos. Están a seis y con un partido más, aunque con un duelo pendiente entre sí, con los de Torremolinos.

El Palo no pudo pasar del empate ante el Huétor Vega (1-1). Falu Aranda abrió el marcado, pero igualó Peri para los rivales. El equipo paleño está en zona media, a seis del play off con 13 de renta sobre el descenso.

Por último, dos derrotas malagueñas de equipos en descenso. El San Pedro, el que marca la frontera con 25 puntos, perdió por 1-3 ante el Almería B. El Alhaurín de la Torre no pudo hacer frente al Motril (3-0) y se queda con 24. Este miércoles, Atlético Malagueño-Alhaurín de la Torre, partidos suspendido en su día por el Covid y en el que ambos tienen mucho en juego.