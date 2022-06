Loren Zúñiga, 'fichaje' del "primer equipo"

El Málaga cuenta con un fichaje prometedor para su delantera con vistas a la plantilla de la temporada 2022/2023 y viene de la casa. Se trata de Loren Zúñiga, el delantero de la selección española sub 19, que se incorpora al primer equipo, como confirmó el máximo responsable de La Academia, Duda, en 101 Televisión Málaga.

“Loren es un chico joven, no podemos poner toda la presión sobre un chaval que tiene 19 años recién cumplidos. Tiene un futuro en el Málaga brutal. Lo que hay que ver es que quizás sus tiempos no son los mismos que los del Málaga. Su cláusula depende del equipo que venga, es selectiva. No es lo mismo que venga un equipo de Champions que uno de Europa League u otro”, explicó el portugués en su paso por Área Malaguista.Loren apenas ha tenido participación en esta temporada después de debutar el curso anterior de la mano de Pellicer. La llegada de Pablo Guede cambió su situación y demostró que cuenta con él, dándole la titularidad en la jornada final en Lugo después de que el juvenil concluyese el play off de ascenso con el filial. Le espera la pretemporada si nada o nadie lo impide.