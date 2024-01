Loren Zúñiga padre: "Lees algunas cosas y piensas '¿cómo pueden tener esa maldad?"

Loren Zúñiga, padre del futbolista hasta hace unas semanas del Málaga CF y ahora en el Real Madrid, estuvo en el programa Minuto 91 de 7TV. Ex jugador malaguista y compañero de Sergio Pellicer en el primer equipo, es ahora representante de jugadores con Stellar Group. Lleva, por ejemplo, a Dani Lorenzo y Alfonso Herrero de los futbolistas de la primera plantilla. Valoró la situación de su hijo. Internacional y titular con las categorías inferiores de la selección española, se esperaba mucho de Loren pero no ha cristalizado, de momento y en el Málaga, lo que apuntaba. Eso sí, tiene 20 años y una carrera por delante.

"El Málaga es su club de toda la vida desde los nueve años. Pero al final la gente sale, cambia. Está en un buen sitio para su proyección. Los jóvenes tienen que jugar, tienen que intentarlo y no tirar la toalla, no decir 'no juego y me voy'. Tiene que ser profesional, pero hasta última hora. Y cualquier jugador del mundo quiere ser feliz. Y un jugador que no juega no es feliz. Yo cuando jugaba y estaba en el banquillo no era feliz. Pero no pasa nada, está tu compañero, que tienes que respetarlo y desearle lo mejor. Y es lo que intento inculcarle no sólo a Loren, sino a los chavales que llevo", explicaba el ex futbolista.

Sobre la relación con Pellicer, el progenitor del delantero decía que "con mi hijo se portó muy bien. Se llevan muy bien. Pellicer ha sido compañero mío, lo considero amigo. No es uña y carne, pero lo aprecio mucho. Tengo jugadores que él entrena, encima mi hijo. Intento evitar, pero si nos vemos nos damos un abrazo. He hablado con él alguna vez de Loren. Él aconseja a Loren y habla muy bien de él. Pero no tocaba. No es Pellicer. Los jugadores tienen que jugar y si este año no puede jugar, se puede ceder. Ve otro ambiente, se hacen más futbolista, aunque nadie te asegura minutos. Un jugador joven hay que gestionarlo bien. A todo el mundo, pero a un chico que sale de la cantera, más aún. Y más un delantero. El Málaga va a tener gente contrastada, que le toca jugar en este momento. Es muy importante gestionar, tanto representantes como clubes. Loren está muy agradecido al Málaga, está ahora en un buen sitio. No todo es malo porque Loren se ha hecho hombre aquí. Ha entrenado en Segunda A, ha jugado sus minutos...", reflexionaba el ahora agente de jugadores.

"Me hace mucha gracia cuando dicen que Loren ha jugado 47 partidos y no ha marcado un gol. Podía haberlo hecho, marcó alguno que le anularon o casi marca varias veces. Pero tiene siete partidos titular y no llega a 900 minutos en cuatro años. Partidos de 5, 3, 10, 12 minutos... Es un chico joven que normalmente debería estar en un filial y está en un primer equipo. Y eso hay que agradecerlo. Pero no son 47 partidos, es lo que quiero dejar claro. Lo dice la prensa y hay que aceptarlo. Todo te puede afectar, no somos máquinas. No lo ha pasado muy bien, no. La familia tampoco y hemos buscado una salida para el bien de los dos", opinaba Loren Zúñiga padre: "Él está educado para entrenar al máximo. Te decían que define muy bien y marca muchos goles entrenando y en los partidos no, pero en los partidos no juega tanto como cuando entrena. Es un chico joven. Creo que años atrás se podía haber cedido alguna vez y hubiera venido con mayor fuerza. Mandan muchas veces los entrenadores, pero tiene que haber una reunión y ver los intereses comunes porque es patrimonio del club. Pero no es sólo Loren, cualquier jugador. Son chicos muy jóvenes que no pueden estar dos años sin jugar 90 minutos. Soy del Málaga, Loren es del Málaga. Él canta los goles del Málaga, el domingo estaba viendo el partido del Castellón, me escribía para comentarlo. Cuando se fue lloró. Los compañeros, Roberto, Kevin... Me consta que es muy querido en el vestuario. Es un chico que ha entrenado fuerte. Desde pequeño le he educado para entrenar a muerte en cada sesión. Le debes respeto al club y tienes que entrenar hasta el último día. Me he quedado con la espinita de decir '¿conocéis realmente a Loren como jugador?'. Nunca ha jugado 90 minutos. A lo mejor no se lo merecía, pero es joven y algún año podía haber ido cedido, algún año. Es una gestión que se debía haber hecho. Cuando lo hemos intentado por el bien del jugador y del club pues el entrenador ha querido contar con él. Es que delanteros hay pocos, también te pones en el lugar del club. Pero también es la vida de un futbolista. Y es domingo tras domingo que no juegas, porque el otro seguramente está mejor que él para jugar. Roberto es muy bueno y viene rodado, Dioni tiene muchas características y es muy bueno. Para mí los futbolistas son sagrados, no voy a comparar nunca. Loren tenía que haber salido algún año cedido, eso sí lo puedo decir. ¿Que tenemos que estar contentos con el Málaga? Tenemos que estar contentos con el Málaga. Lo han intentado. Loren Juarros ha confiado en él hasta el final, pero estos cinco meses no se podía quedar, es normal. Si se queda es más complicado conseguirle equipo".

"El Real Madrid siempre se interesó por él", aseguraba Zúñiga: "Él empieza ahora en el C porque debe coger su ritmo y chispa, correr no es bueno. Lleva años interesado en él, es el mejor club de la historia. Antiguamente lo era y ahora también, sigue siendo el de más copas de Europa, antiguas y modernas. Cómo le vas a decir que no al Madrid. Normalmente no incorporan a nadie en el mercado de invierno, pero con Loren quieren que se habitúe al Madrid. Es una presión añadida. Está viviendo en Valdebebas para que viva las entrañas del club, para que se amolde. El C está en Tercera RFEF. Se desvincula del Málaga, tiene su entrenador personal y ya se pone más, pero no es lo mismo que hacerlo en grupo".

Acerca de las críticas sobre el delantero, su padre decía que "me he puesto a ver los perfiles de las personas que hablan... A veces estoy tomándome algo con unos amigos en mi barrio, Portada Alta, y escuchas a la gente hablar de fútbol. Todos queremos ser entrenadores. A veces le sigo la corriente a alguien porque no le puedo convencer. Sé por dentro que no tienen razón. Las críticas te acostumbras como cuando te elogian. Los perfiles son gente de 20-22 años. Una crítica de un jugador retirado de 50 o 35 años pues la tienes más en cuenta. Son chavales jóvenes que están en su casa y debería estar restringido un poco. Dicen cosas muchas veces que piensas '¿cómo pueden tener esa maldad?'. No tengo Twitter, pero mi familia me mandaba cosas y me preguntaba si conocía a este o aquel. Hay veces que hieren bastante, pero lo hemos llevado".

Proyecto del Málaga CF

"El proyecto que veo e intuyo, Loren Juarros es un magnífico profesional, busca un equilibrio y el equilibrio a veces cuesta. Es más importante que suba un chaval al primer equipo que ser campeón de Liga juvenil o que el Malagueño suba de categoría. Es más importante ese debut porque esos equipos están para formar. El Málaga, si dejamos trabajar a Loren y Capote, intuyo que quiere buscar ese equilibrio como en la Real Sociedad. No es fácil. El Málaga siempre irá a mejor porque tiene mucha gente joven. ¿Qué pasa en los filiales? Que a medida que avanza la Liga mejoran. El liderato está lejos, no nos podemos engañar, pero creo que se hace un buen trabajo. El play off hay que trabajarlo, no podemos decir que estamos ya, pero hay muchas papeletas para estar. Pellicer y Manolo están haciendo un gran trabajo. Hay muy buenos futbolistas en el Málaga, pero hay prisas. Hay que jugar con las prisas para ascender y ese equilibrio que quiere Loren Juarros".

Juventud

"Somos de los más jóvenes de la categoría junto a los filiales. Si a Gavi no le dan confianza en el Barça igual está ahora en Primera RFEF. Igual le pasa como a Fermín, que es jugador mío, y la gestión fue muy buena con la cesión al Linares. Tenemos que entrar en play off, ojalá lo más arriba posible, y el equipo está ahí. A medida que avanza la Liga todo está más díficil, se juegan la vida para el ascenso o por la salvación. Hay jugadores muy buenos en la categoría. Por mi trabajo sé por experiencia propia que se espera a entrar en Segunda y todos no caben. Esta categoría es difícil. Esta categoría es profesional. Cuando vives de algo eres profesional. Los jóvenes están dando un paso adelante bastante importante. Ochoa cuando entró me fascinó. Me parece un chico que tiene cosas, como Cordero. Larrubia también maduró con la cesión. Ir cedido de joven es muy bueno, vuelves mejor. Roberto tiene unas piernas... Todo el mundo busca delanteros y Roberto es un delantero top en la categoría, de otra categoría más superior. Dioni tiene su veteranía y este equipo tiene que ir a más".

Dani Lorenzo

"Tiene un giro que lo tienen pocos futbolistas. Lo estoy viendo que da ese paso adelante, girar cuando puede girar, romper una línea en conducción, romper la siguiente línea cuando fija y da. Eso es muy importante. No todos los partidos son iguales y a veces no se puede. Normalmente el Málaga habla con mi jefe. Llevo el día a día de Dani Lorenzo, de Alfonso Herrero, de Ismael Molina, juvenil. Dani es como otro hijo mío. Hablé con el padre, no me gusta hablar tras el partido. Quiero que desconecte un poquito y hablas el día después".

Mercado de invierno

"Si hay refuerzos, bien. Pero el mercado de invierno es el más difícil porque viene gente que no juega. Todo el mundo me pide delanteros. Extremos también, pero más delanteros. Imagina que eres un jugador que estás en Primera RFEF, en un equipo de parte superior de la tabla. Y lo juegas todo. A lo mejor no te vas porque estás contento. Y el club no te va a dejar ir, aunque te queden meses de contrato, porque te necesita y no te da la carta de libertad. Se firma a gente libre o que no está jugando. No significa que vaya a ir mal. Pero la chispa te la dan los partidos. El mercado de invierno es muy difícil para todo el mundo. Si no tienes la posibilidad de hacer una compra es complicado. Hemos tenido un par de opciones pero han elegido otros clubes. Somos una empresa, Stellar, que somos un equipo. Hay compañeros que llevan la zona de Valencia o Cataluña. Nos ayudamos entre todos. Somos 13 o 14 en toda España. Siempre le digo a los compañeros que nuestro trabajo es conseguir el máximo número de equipos posibles y tener opción de elegir. Me gustaría que fueran al mío, pero hay que elegir lo mejor para él. El jugador debe ir donde tenga ganas de ir, no donde tengas dudas aunque te paguen más. Si Roberto termina con 12-13 goles y Dioni parecido son números muy buenos. ¿Delanteros? Si viene uno por si se lesiona alguien tienes que tener a tres, pero son dos muy buenos delanteros".

Alfonso Herrero

"Alfonso es como se ve en el campo. Súper profesional, con una personalidad tremenda. Lo he conocido este año, estaba en la zona Norte y lo llevaba otro compañero. Para mí es el mejor portero de Primera RFEF. Eligió el Málaga porque te da una estabilidad. 25 o 23 mil personas cada día... Yo estaba en el Portuense, que quiero mucho a la gente del Puerto de Santa María, jugamos por el ascenso a Segunda A, pero me llamó el Granada y había otro equipo que me pagaba más. Pero al Granada iban 13-15 mil personas y te sientes futbolista, es la realidad. El Málaga ahora igual, no es un club normal de Primera RFEF. Alfonso tiene 29 años y es un chico con experiencia y tiene la cabeza en su sitio. Como portero me encanta, es súper completo".

Ismael Molina

"Ismael Molina en el juvenil está creciendo. Lo está jugando todo salvo algún problemilla de lesión. No todo el mundo tiene la misma velocidad. Es un pivote y lleva su proyección. Es de 2006, de segundo año, en el División de Honor y está haciendo un buen aporte a su equipo".

Pellicer

"Yo no lo escuché, pero Pellicer tiene un carácter. Para el entrenador es muy difícil estar en rueda de prensa tras un partido. Después de los partidos no se habla con el equipo, se hace ya al día siguiente o al otro. Pellicer siente el malaguismo, pierdes pero lleva aquí toda la vida y tiene carácter. Era defensa bueno, metía sus palitos. Yo no creo que él sienta que peligra su puesto. A lo mejor estás cabreado y dices eso. Sienten el club todos los del cuerpo técnico, son trabajadores".