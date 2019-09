Oficial: Lorenzo González firma por una temporada

Lorenzo González es el segundo fichaje del Málaga en este días de locos de final de mercado. El joven delantero hispano-suizo, procedente del Manchester City, firma en propiedad hasta el final de la campaña 2019/20.

Lorenzo, según informó el club, desplazará próximamente desde Inglaterra a Málaga para estampar su nuevo contrato, en las oficinas del club, y pasar el preceptivo reconocimiento médico en el Vithas Salud Rincón Medical Center Rosaleda antes de incorporarse al trabajo con la primera plantilla.

El fichaje malaguista nació en Gran Canaria, un 10 de abril de 2000 (19 años), y pronto se marcha con su familia a Genf (Suiza). Allí se incorpora a la cantera del Servette FC permaneciendo hasta los 16 años. Sus dotes como goleador llaman la atención de uno de los grandes de Europa, el Manchester City, que lo ficha en el verano de 2016.

Las últimas tres temporadas Lorenzo ha pertenecido a los escalafones inferiores del Manchester City FC. En la escuadra británica ha competido en la UEFA Youth League y la liga de reservas de la Premier League, hasta categoría sub 23. En su primer año en los citizens marcó 14 goles en 22 partidos en la Premier Sub-18.

El nuevo atacante malaguista ha sido internacional en las divisiones inferiores de Suiza en categoría sub 15, sub 16, sub 17, sub 18 y sub 19.