Luca Sangalli: "Nos da ese plus de confianza para la liga"

El Málaga CF cayó derrotado ante la Real Sociedad por 0-1 en un duelo mucho más exigente de lo que se podría pensar a priori. Pese al resultado, el cuadro andaluz dio una muy buena cara ante su afición contra un equipo de UEFA Champions League. Tras el partido, Luca Sangalli, ex del cuadro txuriurdin, habló en rueda de prensa.

El centrocampista habló sobre su sentir sobre el duelo entre Málaga y Real Sociedad: "Para mí, ha sido un partido muy especial, el enfrentarte al club de casi toda mi vida. Partido muy especial, estoy contento. Hemos competido ante un gran rival. Ahora a centrarse en la liga". Tras esto, repasó su estado físico y mental: "He tenido una rotura en el gemelo que se complicó. He podido volver a competir. Trato de coger ritmo. Poco a poco con estos minutos encontraré mi mejor versión. El equipo se ha mantenido siempre en todo el partido. Una pena que no hayamos podido concretar alguna ocasión que hemos tenido. Nos da ese plus de confianza para la liga".

Después de esto, comentó la situación de jugar contra su antiguo equipo como capitán: "El resto de capitanes estaban en el banquillo y me tocaba a mí. Sabía que era un partido especial para mí el míster y ha decidido eso. Contento, es un orgullo llevar el brazalete".

Además, tuvo unas palabras sobre su gesto de levantar a la afición: "Era un momento en el que íbamos 0-1 y llegábamos a su área. Sabíamos que a balón parado se igualaban las fuerzas y somos conscientes del apoyo de la afición que nos da un plus como contra el Atlético de Madrid B. Era el momento de enchufar a la afición. Nos han dado todo el apoyo que necesitábamos".

Por último, dejó saber su sentir hacia sus antiguos compañeros: "Tengo muy buena relación con muchos jugadores. Con el que más relación tengo es Odriozola, con el que iba a clase. Muy emotivo. Pude competir contra ellos".