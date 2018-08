En Lugo echan la presión al Málaga: "Son de los mejores"

Lo habitual es dar la condición de favorito al recién descendido. Por venir de Primera, presupuesto y expectativas. El trabajo pondrá a cada uno en su sitio, pero al Málaga ya le cuelgan el cartel en Lugo. El entrenador del conjunto blanquivermello, Javi López, así lo hacía en la rueda de prensa previa al choque de hoy (19:30).

"Es un muy buen equipo, uno de los equipos importantes, de los recién descendidos y por tanto con una plantilla importante. Cuentan con un buen bloque entrenado por un entrenador que sabe lo que es esta categoría, que ha conseguido un ascenso", expresaba el técnico, que destaca lo compacto del bloque costasoleño tras lo visto: "A mí me parece un equipo, por nombres, importante y después me parece un bloque sólido. Por lo que ha demostrado en pretemporada es un equipo que no encaja mucho y siempre está bien organizado".

Javi López se estrena en el banquillo del Ángel Carro tras la salida de Francisco -quien dimitió hace un par de semanas del Córdoba- y apunta al estilo de su equipo, que asegura que debe ir en consonancia con los últimos cursos. Llevar la iniciativa, que su idea sea la predominante: "Creo que uno se tiene que fijar más en tu propio equipo. Lógicamente al final el rival condiciona detalles en función de cosas que puedes ver que son mejores para determinados partidos. Pero lo importante es guardar tu identidad, tu idea y tratar de amoldarte lo menos posible a los rivales".

El Lugo llega con todo el grupo a disposición, aunque no habrá lista hasta hoy. "Yo creo que llegamos bien, lo normal para estas alturas del inicio de la competición", concluía el técnico blanquivermello en sala de prensa.