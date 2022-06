Luis Enrique: "El público de Málaga estuvo soberbio, maravilloso, impresionante"

Luis Enrique Martínez estaba exultante tras la victoria de España sobre la República Checa en La Rosaleda. El seleccionador valoró cómo el público malagueño se implicó, incluso en momentos complicados como la primera mitad. El asturiano dio un aplauso.

"Cómo no voy a estar satisfecho. A pesar de que es el rival que sube de la Liga B y se podía pensar que es el más débil, no es así. Sabe defender en su campo, presiona también. Gran físico, equipo bien trabajado, buen entrenador. Rival difícil de combatir. Nos ha faltado un poco más de claridad para ocupar mejor espacios y generar más situaciones en la primera mitad. Teníamos la impresión de que cuando superáramos la presión. El ambiente ha sido maravilloso. Felicito a la afición de Málaga. Algo que hay que destacar y aplaudo al público malagueño es que no ha silbado el himno del rival. Han estado soberbios, se ha respetado al himno, se ha presionado cuando se debía, que es una cosa a valorar. En Málaga los aficionados han venido y han comprado en media hora o una hora todas las entradas. Jugar con esto es más fácil, es una ayuda muy grande, ha tenido mucho trabajo Unai al principio, por eso lo valoro más. La afición ha estado soberbia, los días previos en el hotel nos han dado mucho cariño, con camisetas rojas y banderas por todos lados... No puedo controlar si la prensa apoya o no. Sí digo que es más fácil jugar con esta corriente de ilusión como la que nos ha dado Málaga. La igualdad que importa en el fútbol europeo es grande y cualquier partido ayuda".

"Somos líderes tras cuatro partidos, con las fechas y dificultad que implicaba jugar a final de la temporada. Hemos repartido minutos, no hemos sido inferiores a ninguna en los cuatro partidos. Si miráis a los partidos y selecciones de los grupos de A y os daréis cuenta la igualdad que hay", insistía Luis Enrique para dar valor a su equipo: "Han venido a presionar alto y generar 1x1. En esas situaciones Unai es el único que queda libre el portero. Cuando no nos saltaban, Unai ha escogido bien. Más allá de que pueda equivocarse, a mí Unai me aporta mucha tranquilidad, en el juego aéreo, que no somos altos. Creo que ha hecho un buen partido. ¿Mensaje a Gavi? Es un mensaje para cualquiera de los 23 jugadores. Todos pueden mejorar dentro y fuera dentro de que tengamos un grupo que se define por tener todos unos valores y principios. La parte interesada lo cogió. Es un volcán en erupción, es imposible que no haya un sólo espectador de La Rosaleda que no haya disfrutado. Juega entre líneas, se perfila. Tiene gol, tiene último pase, trabajo defensivo...".

"Me gustaría ver lo mismo en futuras convocatorias, lo que los jugadores sienten y los entrenadores rivales dicen me gustaría que lo supiérais. Preguntadle a los rivales si somos candidatos a algo. Cuando el rival, que sufre cuando jugamos, acaba el partido preguntad si estamos en las candidatas, desde la humildad porque no hemos ganado nada. Podemos estar mejor o peor, pero competimos siempre", mandaba como mensaje Luis Enrique, que valoraba a Asensio: "Marco es un caso de jugador que siempre he convocado cuando lo he visto jugando en su club. Pero hay situaciones puntuales, en los que sin haber jugado mucho, lo vemos bien. Marco nos gusta y lo sabe. Cada vez que ha salido ha aportado en ataque y defensa. Como seleccionador, encantado. Es un perfil que me gusta. Ha estado muy bien en ataque y en defensa. Encantado de que se vayan sumando más jugadores. Es importante jugar en su club. Si conmigo funciona, yo encantado. Rodri ha hecho un partido soberbio, a ver si destaca alguien a Eric, impresionante e imperial, como Iñigo. Morata en su línea, Rodri. Hay mucho trabajo con balón y sin balón que hacer".

Acerca de la vuelta de honor al final, el técnico decía que "fue totalmente improvisado. El apoyo de Málaga había que agradecerlo. Ha estado soberbia la afición, en un momento en que el jugador ve que tiene problemas y recibe un impulso... Se merecía que le diéramos una alegría, han estado ahí con mi Sporting por no sucumbir al final, es gratificante. Han dado la vuelta para reconocer ese apoyo. Ojalá se haga siempre así".