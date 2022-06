Luis Enrique: "La Rosaleda es preciosa, Málaga es una ciudad futbolera"

Dejó varios guiños Luis Enrique sobre Málaga y La Rosaleda en la rueda de prensa previa al partido ante la República Checa en el templo blanquiazul donde habrá lleno, no hay entradas desde el primer día que salieron a la venta. El seleccionador vio normal que una ciudad "tan futbolera" como Málaga se colgara tan rápido el no hay billetes y calificó La Rosaleda como "preciosa".

"Me gustaría pensar que cuando viene un cantante bueno a la ciudad, hace tiempo que no lo ves, una ciudad tan futbolera como Málaga... Es una afición caliente. Cuando se vende tan rápido, una ciudad futbolera, lo que viene hace tiempo que no se ve, y la Selección está en una clara línea ascendente...", normalizó Luis Enrique la venta masiva de entradas para el partido en La Rosaleda donde espera "que el público nos ayude". "El estadio es preciso", confiesa del templo malaguista: "Necesitamos ese apoyo extra. Es un rival que defiende bien, genera problemas. Espero que se genere lo que pasó en Barcelona, Coruña, Sevilla... La selección tiene mucho que ofrecer".

Cuestionado por algún recuerdo bonito de su paso por Málaga durante su carrera, le trajo a la mente el recuerdo de Francesc Arnau, ex jugador y director deportivo de la entidad que falleció el pasado año: "Me acuerdo de mi amigo Arnau cuando vengo aquí". "Todos me encantan, si son malagueños, andaluces... todos me encantan", comentó también sobre la posibilidad de ver algún malagueño en la cita mundialista.

Rendimiento

"Me encanta todo lo que he visto, lo que estoy viendo en el día a día en cada entreno. Responde a que es la manera que tengo de gestionar el esfuerzo, los minutos y la mejor idea que considero como seleccionador para afrontar este último partido de la temporada".

Ansu Fati

"Anuncié en la lista a Ansu para volver a recuperarle, como signo de motivación para él, entrar en dinámica, escuchar el mensaje de lo que hacemos aquí con balón y sin él. Quería ver a Ansu entrenar de nuevo con la selección. Gratamente optimista, está bien, recuperado, pero de ahí a estar a un nivel necesario para competir con nosotros no lo he visto. ¿Está a disposición de jugar? Sí, ¿Podría salir de suplente? Sí. ¿Podría no jugar? También. Le he visto mejor, en dinámica, en términos de confianza, está recuperado y lo hemos tratado como tal. No tengo duda de que volverá a su nivel. Es único en su relación con el gol. Con los jóvenes no hay que tener prisas. Viene de un año difícil, aunque superado ya".

Resultados

"Se trata de mirar las cosas con perspectiva. Mirad el resto de grupos. Lo que interesa es generar dudas con la selección. Si alguien pretende que ganemos todos los partidos 15-0... Mirad a Francia y no hay nadie que gane fácil. Si pretendéis que seamos diferentes, lo siento, no lo somos. Somos una buena selección, sí estamos peleando. Lo otro es imposible, pero no solo para nosotros, para todos".

Opciones en la delantera

"Todos los delanteros, extremos, podrían jugar de nueve. Alvaro puede jugar en banda. No me voy a poner comparar a jugadores míos. Como el nivel defensivo de Álvaro Morata en Europa, si hay alguno, le iguala. No le mejora ninguno. Tiene una inteligencia a la hora de presionar y unas condiciones físicas fuera de toda duda. Nivel altísimo. Con balón ha estado bien, nos ha generado superioridad. Aparece en situaciones complicadas. Los que participen saben que tienen una faceta ofensiva y una clara defensiva. Sin ser solventes definitivamente no podemos resolver los partidos".

Gavi

"La única realidad: a Gavi le queda mucho que mejorar dentro y fuera del terreno de juego".

La portería

"Tengo tres porteros titulares y las decisiones iban a marcar mi decisión. Unai Simon ha jugado los tres partidos. En algún momento pueden participar. Estoy encantado. Puede jugar los tres. Pero mi decisión ahora mismo es ésta. Tenemos que ser competitivos, independientemente de las bajas. Habrá bajas. Está claro. Los tres porteros que vienen con la selección y todos me generan mucha tranquilidad".

¿Una nota para el año de España?

"A mí poner notas no se me da bien. Las notas ya las ponéis vosotros. La nota que penséis que es la aceptaré de buen grado".

Íñigo Martínez tocado

"Mi intención es no correr riesgos con jugadores. Si se han lesionado ha sido deseo del jugador. No tengo ninguna intención de arriesgar jugadores. Íñigo recibió un pisotón en el post partido y tiene el dedo bastante hinchado. No hay necesidad de riesgo. Probará en el entrenamiento y veremos si puede jugar. Él será el que marque".

¿Busquets o Gavi?

"Cualquier comparación con Busquets va a salir perdiendo, y más alguien tan joven".

República Checa

"La República Checa fue a nivel defensivo nivel top. Por su intensidad y número de jugadores al borde del área. Nos generaron complicaciones en presión alta. Tenemos que mejorar a nivel defensivo. Generamos muchas ocasiones de gol, dos palos, tenemos que generar más ocasiones de gol. Poner en situaciones de mayor peligrosidad al rival. Espero que el ritmo de partido sea más alto. Espero que el calor no haga mella".

Presión

"Somos una selección que presiona alta, que adelantamos la línea. Tenemos que aceptar en cuando adelantar la línea. No escogimos bien. Creo que lo vamos a mejorar mañana. Si lo mejoramos creo que podemos generarle problemas a una muy buena selección".

¿Favoritos para el Mundial?

"Argentina la veo por encima del resto. Y Brasil también. Pero muy por encima del resto".