Luis Muñoz se divide en dos

Luis Muñoz ha atendido a los medios de comunicación, reflejando la confianza que el vestuario tiene en "conseguir los tres puntos" ante el Málaga y "revertir esta situación", que tiene al Córdoba a seis puntos de la permanencia. El central ha advertido que ve "capacitado" a Rafa Navarro, pues "es un hombre de la casa y nos conoce a todo el mundo a la perfección", y sólo espera tener "esa suerte de poder sacar esto adelante".

Cedido por el club de Martiricos, Muñoz ha reconocido que su ausencia en la primera vuelta en La Rosaleda se debió exclusivamente a "una decisión de Sandoval" y que está disponible para el sábado al no existir la manida cláusula del miedo en su contrato de préstamo. Una alegría porque, sin duda, se trata de "un partido muy especial porque es donde he jugado casi toda mi vida".

¿Celebraría un gol? La respuesta es clara: "No lo celebraría, porque he pasado buenos momentos allí y no me gustaría que si un compañero me marcara lo celebrara en mi cara. Es por respeto, más que nada".

El zaguero, que considera "indiferente" jugar con una defensa de cuatro hombres o de cinco porque "a uno lo que le gusta es jugar", sí tiene claro que "lo importante" en estos momentos es "ayudar al equipo en todo lo posible". Y para eso ha llegado Rafa Navarro: "A ayudarnos, a hacernos crecer y a darnos la máxima confianza posible para sacar esto adelante. Sabemos la situación en la que estamos, que cuando al equipo le meten un gol se viene un poco abajo, pero hay que cambiar esa dinámica".

El Málaga, un rival fuerte en la pelota parada

La primera oportunidad para hacerlo será ante el Málaga, en un partido que Luis Muñoz espera "muy duro porque ellos físicamente creo que son el mejor equipo de la categoría; tienen un equipo muy buen hecho y que está para aspirar a ascender a Primera y cualquier centro, cualquier saque de banda o cualquier falta es peligro porque sabe sacar mucho partido de la estrategia".

Un dato a tener en cuenta que ya fue determinante en la primera vuelta y sobre todo ahora viendo la facilidad con la que el Córdoba se va de los partidos al más mínimo golpe. "Los partidos se están dando así, nos están dando la vuelta, pero estamos entrenando para que esa situación cambie y cuando nos pongamos por delante al equipo rival el cueste meter un gol o dar la vuelta al resultado, algo que en estos momentos no está pasando. Eso es lo que hay que revertir", ha sentenciado el central malagueño y malaguista, que no celebraría un gol en caso de marcar por "respeto".