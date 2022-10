Luis Muñoz, capitán simbólico y real

Capitán con el bonito brazalete verde y morado en su bíceps derecho, Luis Muñoz fue simbólico y también real en el partido ante el Lugo, uno de los equipos en los que terminó de hacer la mili antes de consolidarse en el primer equipo. Con el respaldo de Ramón Enríquez y la conexión con Febas fue quizás su mejor versión desde que se volvió de su lesión. Ida y vuelta, aparición en el balcón del área, quite y toque. Un pulmón. Decía Pepe Mel que era un jugador que le encantaba. El de Nueva Málaga respondió con un notable partido ante los gallegos. Es cierto que pasada la hora de partido se le notó algo el cansancio, normal.

“Queríamos ya cambiar esta dinámica, puntuar en casa con nuestra gente y con el míster nuevo. El equipo se encontró cómodo, pese a los últimos minutos, y lo importante son los tres puntos, pero no te puedes relajar. Íbamos 3-0 y nos relajamos. No podemos relajarnos en esta categoría, pero lo importante es que ganamos en casa y a pensar en el Oviedo”, reflejó con autocrítica Muñoz. Esos dos goles en el descuento recuerdan la realidad del Málaga: "Siempre transmitimos confianza y seguridad en el vestuario. Consiguiendo dos o tres victorias saldremos adelante, y luego lucharemos por cosas. Rendirse no está en nuestra mente, lo importante era ganar hoy para romper la racha”.

“Mel nos ha transmitido tranquilidad. Trabajando cómo estamos trabajando llegarán muchas victorias”, dijo el ‘8’ en relación con el técnico. A nivel personal, “lo que más cuesta es coger ritmo de partido tras la lesión. Cada vez me encuentro mejor, entreno más y con mejores sensaciones. Trabajo día a día para mejorar y volver a mi versión anterior”, aseguró.