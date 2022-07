Luis Muñoz: "Hay más intensidad, hambre e ilusión"

Luis Muñoz ejerció como capitán y fue el primero en dar la cara en este inicio de la pretemporada. El malagueño puso en énfasis el reseteo que han vivido los jugadores que continúa y el aire renovado que trae Pablo Guede en este arranque de preparación previo al inicio liguero. Alabó el rumbo que se ha tomado con los fichajes con jugadores veteranos y destacó la intensidad y hambre que se vio en el primer entreno de la temporada 22/23.

"Ya sabemos que a Guede le gusta mucho la intensidad, le gusta presionar arriba e ir a por los partidos. Tiene una idea para este año. Ahora acabamos de empezar de cero, hay que darle la bienvenida a los compañeros nuevos y los que están por llegar. Es una temporada nueva, hay que venir con las pilas cargadas y con nueva ilusión", explicaba sobre el entrenador argentino, con el que ve cosas distintas: "Con Guede es una pretemporada distinta, cada entrenador tiene sus métodos. A seguir de la mejor manera, ponernos de la mejor forma para empezar lo más pronto y mejor posible. Hay más intensidad, mucha más hambre, más ilusión y luego iremos viendo cómo va jornada tras jornada".

A nivel personal, Luis Muñoz comienza de cero: "He reseteado. Se me ha hecho un poco difícil porque he estado mucho tiempo fuera por mi lesión. Hay que volver de cero, hay que empezar con una nueva ilusión y mirar hacia adelante. Me encuentro muy bien. Empecé a entrenar desde el día 20 de junio, apenas he tenido vacaciones para poder llegar en las mejores condiciones y me encuentro muy bien".

Sobre el objetivo, el capitán esquiva hablar de ascenso y pone el foco en el partido a partido: "No tenemos que centrarnos en el ascenso, tenemos que centrarnos en rellanar al equipo que faltan muchos por venir. Cuando empecemos la Liga, cada jornada iremos viendo. Nuestra idea es intentar luchar lo máximo posible. Lo principal son los 50 puntos y, a partir de ahí, ya veremos".

Cuestionado por fichajes de relumbrón, el malagueño lo eludía diciendo que "todo el que venga a aportar lo mejor será bienvenido", y reconocía que le están gustando los fichajes: "Los fichajes son jugadores con mucha veteranía, con mucha experiencia, que van a aportar mucho al equipo y al vestuario. Las dos últimas fueron temporadas distintas porque había mucha juventud. Había cosas distintas. Este año se ha dado un paso adelante, están trayendo jugadores veteranos y con experiencia en la categoría".