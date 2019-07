David Ramos deja el Málaga. El centrocampista anunció a través de sus redes sociales que termina su vínculo con el club, en el que la temporada pasada jugó con el Atlético Malagueño en Segunda División B. El jugador, nacido en Estepona, llevaba ocho años en la entidad, a la que llegó en su etapa como cadete, y forma parte de la hornada que se alzó con la Copa de Campeones en Vera en 2016.

"Termina mi etapa después de ocho años en el club de mi tierra. Agradecer primero a la persona que me trajo con 14 años al Málaga CF, cuando militaba en el Almería, Manel Casanova que en paz descanse, donde hicimos un equipo y una familia siendo campeones de España cadetes y juveniles. Agradecer a todas las personas que forman el día a día en el Málaga, utilleros, fisios, etc. Por supuesto acordarme de todos mis compañeros y cuerpos técnicos desde que llegué hasta este año que me voy, dejando a muchos amigos en este club", arrancaba Ramos.

"He luchado por este escudo desde el primer minuto, me voy con la conciencia muy tranquila sabiendo que he peleado por un sueño desde que llegué, al cual toca cambiar el rumbo y buscar nuevos objetivos con la máxima ilusión y fuerzas posibles", concluía el esteponero, cuya salida corresponde al proceso de reestructuración que vive en estas semanas la plantilla del filial, ahora dirigida por Sergio Pellicer.