El Málaga hizo oficial la salida de Rajko Brezancic rumbo al Partizán, aunque con un detalle: el futbolista no se desvincula, sino que se marcha traspasado. Y es que el conjunto malagueño ha llegado a un acuerdo con los serbios para recibir una compensación económica por el jugador, que tenía aún un año más de contrato.

El lateral zurdo de 29 años llegó en el mercado invernal en propiedad junto a Werner (cedido), dentro de la operación por Juanpi, desde el Huesca, con el que había ascendido a Primera División teniendo protagonismo (2.545 minutos en 30 partidos). Sin embargo, este curso apenas apareció una vez durante en Liga y dos en Copa la primera vuelta y en esta segunda, ya como malaguista, no llegó siquiera a debutar. Entre sus lesiones y la titularidad indiscutible de Fede Ricca, sumada al regreso de Juankar, Brezancic se marcha inédito de La Rosaleda.

La operación ya se adelantó hace algo más de dos semanas desde Serbia, donde tanto el portal Novosti como el entrenador del Partizan, el ex osasunista Savo Milosevic, daban por fichado al jugador. "Llevábamos negociando un tiempo, dos o tres semanas, y me alegro de haberlo logrado. Conozco a Rajko bien desde hace tiempo, en lo futbolístico y en lo personal. Es un refuerzo serio para esa posición", dijo entonces el técnico del conjunto serbio. No obstante, lo que se había planteado hasta el momento era una rescisión que finalmente, según señala el club, acaba como un traspaso.

De este modo, el jugador regresa al club en el que creció desde el año 2002, formando parte del primer equipo de 2007 a 2010. Un periodo en el que ganó el campeonato nacional y la Copa de la temporada 2008-09. Brezancic también jugó en los clubes serbios Metalac y Radnicki y en el holandés AZ Alkmaar antes de firmar por el Huesca en 2016.