Málaga CF - Atlético Baleares: Domingo de carnaval (3-0)

El Málaga se dio una alegría el primer domingo de carnaval, en el horario fetiche de muchos malaguistas, con el sol de vuelta y los corazones felices. Un baño de vitaminas ante un Atlético Baleares que aguantó un cuarto de hora en pie. Lo necesitaban todos –los de dentro y los de fuera– después de un enero triste que se cerró en Granada pero con una victoria menos convincente.

Es un punto de partida interesante, un seis de seis, para tratar de seguir escalando y reafirmando que el Málaga, de no ser por el ritmo de Castellón e Ibiza, y pese a unas cuantas decepciones, sigue siendo uno de los conjuntos a batir. Y que el play off es un mínimo que no peligra.

La foto final de Pellicer no sólo se completó con los tres fichajes invernales. La presencia de Nelson y Genaro le permitió regresar a un 4-4-2 más puro, más firme y con cuerpo. Introdujo ya de inicio a David Ferreiro, que dejó buenas sensaciones. Armó el centro con el capitán y Manu Molina.

Tuvo ímpetu desde el pitido inicial, pero el Atlético Baleares probó a cerrar por dentro, acumulando troncos para dificultar la creación malaguista. Durante un cuarto de hora le fue bien. Minimizó el impulso del anfitrión y hasta tuvo algún acercamiento forzando el error rival.

Era un día para hacer el campo ancho por parte de Málaga, que derivó gran parte de sus operaciones al flanco derecho. A Jokin Gabilondo le sentó bien la presencia de Ferreiro en una banda donde habitualmente siempre jugaba alguien a pierna cambiada.

El veterano futbolista dejó alguna muestra en Granada de calidad y poso, de saber de qué va el juego. Eso también benefició a Manu Molina. Entre todos empezaron a fabricar el primer gol y después el segundo. Hizo falta, cómo no, la colaboración de Roberto Fernández.

El delantero cordobés cazó en el primer palo un centro del extremo gallego y después un córner botado por el onubense. Tuvo el hat-trick tras un pase de la muerte sensacional de Dioni, pero otra vez el palo le negó un tanto. En el propio rechace Ferreiro sacó un buen disparo que repelió el portero.

Cumplió el Málaga con su obligación en la primera mitad. Mandó, arrinconó y dio un par de hachazos a un Atlético Baleares que lo fió todo a forzar el error rival. El ambiente acompañaba en la grada y sol brillaba con media parte por delante para seguir recuperando sensaciones.

Reinició el partido con la misma energía el Málaga, robando arriba y generando cierto peligro. Tuvo una más Roberto de cabeza a centro de Dani Sánchez poco antes de que Pellicer entendiera que le tenía que dar descanso. Quitó Pellicer al pichichi y a Ferreiro para introducir a Larrubia y Dani Lorenzo, con el consiguiente cambio táctico.

El 10 de La Luz no tardó en invitarse a la fiesta. Metió un centro con rosca que iba a cazar el marbellí en el segundo palo completamente desmarcado. Le fastidió el plan Ofoli, que en su intento por frustrar el tercero acabo batiendo a su propio portero. El Málaga no había tenido un triunfo tan claro y cómodo en todo el curso.

Rozando el 75’ y con el partido controlado, Pellicer hizo debutar a Javi Avilés, que entró de la mano de Juan Hernández. Sentó a Kevin y Manu Molina, que habían hecho una faena inteligente. Llegaron más cambios por parte de ambos conjuntos, aunque no sucedieron grandes cosas. El Baleares rozó el tanto del honor en un saque de esquina que acabó con remate al palo y Nelson despejó en el rechace. También Aarón Ochoa pudo probar las mieles del gol tras un servicio de Gabilondo, que estuvo como una moto.

El Málaga está a once del Castellón (sin contar el golaverage) y del Ibiza, pero también tiene cierto colchón si mira hacia abajo. El Córdoba y el Recreativo aguantan el pulso. Le toca a Pellicer seguir afinando a la banda, pero con más músicos en sus filas.