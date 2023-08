El Málaga CF explica las salidas de Álex Calvo y Cristian Gutiérrez: "Situaciones sobrevenidas"

Es complicado para Loren Juarros, director deportivo malaguista, construir un discurso ilusionante después de las marchas de Cristian Gutiérrez al Eibar (aún no oficial) y la de Álex Calvo al Andorra. Dos canteranos por los que se hace caja y dan aire a las arcas. Pero deportivamente es complicado ilusionar de esta manera vendiendo a dos de los valores que más expectación generaban. Por detrás está Izan Merino en una situación similar.

"El mensaje es que vamos a intentar por todos los medios que los jugadores que se forman aquí sean importantes. Álex Calvo lleva más tiempo, Cristian llevaba menos. Es verdad que nos están llegando situaciones sobrevenidas, contractuales o compromisos con los jugadores y representantes que complican quedarse en este proyecto, también llegan ofertas que superan lo que ahora mismo el Málaga puede ofrecer por lo menos en categoría y nivel económico. Son situaciones que tenemos que vivir con ellas", razonaba Loren Juarros: "El modelo no se genera en cuatro días, un mes o una temporada. Tenemos que buscar que la gente crea en ello, que los chicos crean que el modelo les beneficia. Tenemos que ir fidelizando a la gente y consiguiendo compromiso".

"En estos dos casos, en una situación muy evidente por la finalización en un año del contrato, su voluntad de salir y unos parámetros económicos disparados posibilitado porque el club al que va tiene esas prebendas a nivel económico", señalaba Loren el caso de Calvo: "Se habló con Álex para ampliar su contrato y fue imposible".

"En el tema de Cristian, tiene menos arraigo, lleva menos tiempo aquí", decía sobre el zurdo marbellí, fichado el pasado verano desde el Granada. Además, se señalaba desde el burgalés a sus representantes y su voluntad de sacar al jugador: "Se forzó una situación por parte de sus entornos y decidimos que podía ser una posición que podíamos reforzar con jugadores que teníamos vistos. Y se tomó esa decisión".

En el lado positivo, señala Loren que "esa capacidad económica que nos da la salida de esos dos jugadores hacen que estemos más holgados y que podamos afrontar situaciones para fichar. Pero tener más o menos dinero no me va a condicionar en lo que yo creo sobre la cantera. Si sobra algo, mejor para vincular a jugadores de la casa y que no nos pase lo que nos ha pasado con Álex Calvo, que nos encontremos en esa situación".