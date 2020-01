Es un clásico en esto del fútbol eso de "soñaba de pequeño con vestir esta camiseta" cuando este o aquel firma con equis club. En-Nesyri, que ya ejerce como jugador sevillista, se le pudo reconocer una frase similar tras su fichaje con el Sevilla. "Me siento muy bien. Este equipo me gusta mucho y hace mucho años que pensaba en jugar aquí, en ponerme esta camiseta y jugar en este campo con esta afición tan buena. El Sevilla va de los primeros en la tabla y me encanta estar aquí", decía el marroquí ante los medios del club nervionense.

Fueron palabras que no sentaron del todo bien entre la afición blanquiazul pese al corto periodo que vivió en la Costa del Sol el marroquí. "Este es un club grande y hay que trabajar día tras día, coger confianza y conocer gente nueva. Doy las gracias al club, que me ha ayudado y al míster, que ha apretado para que yo estuviese aquí", proseguía el delantero, que ya entró en la primera convocatoria de Julen Lopetegui para medirse al Real Madrid mañana.

Para la historia quedará aquel gol que logró el marroquí ante el Sevilla... juvenil. Un testarazo de En-Nesyri permitió al Málaga juvenil de Sergio Pellicer, ahora entrenador del primer equipo, forzar la prórroga (1-1) en la final de la Copa de Campeones en Vera (Almería). La tanda de penaltis sería dominada por los blanquiazules con un estelar Samu Casado, ahora en el Alcorcón, que acabaría con el segundo título para la entidad blanquiazul.