Málaga CF - FC Andorra: En algún momento... (21:00)

Se acaban los argumentos en las previas del Málaga. Ya toca, hace demasiado tiempo, es algo anormal... La realidad es que el equipo blanquiazul no celebra un triunfo con su afición desde noviembre de 2021, va camino de los 11 meses. Es una anormalidad que, afortunadamente, no supuso el descenso a Primera RFEF, pero que no es muy sostenible en el tiempo si se pretende alcanzar unas mínimas cotas de regularidad y estabilidad. El cambio de Pablo Guede por Pepe Mel tampoco ha cambiado demasiado el juego del equipo, que transmite nervios y falta de confianza. Es pronto, sólo dos jornadas y dos semanas. Al menos, algo es algo, no se ha perdido, se han sumado dos puntos y no se recibió un gol en el último partido, por primera vez esta temporada. Ahora toca recibir al Andorra (21:00 horas).

“La Segunda es larga, larguísima”, insistía Pepe Mel esta semana en la entrevista con Málaga Hoy. El técnico madrileño conoce al dedillo la competición, ha estado en banquillos de máxima exigencia en la categoría y con varios cientos de encuentros en ella no hay demasiados secretos que se le escapen. Viene ahora una semana con tres partidos para agitar la coctelera y llenar el escuálido casillero de puntos. El equipo lleva varias semanas en puestos de descenso y, es pronto, pero puede ser una losa. Quedan 100 puntos por delante y hay espacio para todo, pero no se puede pensar en kilómetro 30 si en el 8 la situación es crítica.

Las bajas no están ayudando a paliar la situación. Se han cebado, además, en el centro de la defensa y con los canteranos más cercanos al primer equipo. Si algo ha demostrado en su carrera Mel ha sido un fenomenal ojo clínico para detecar al pelotero bueno y desarrollarlo. Le bastaron dos sesiones para ver que Moussa era lo que quería y ponerlo de titular. Pero se rompió en su debut. Ha caído él, Víctor Olmo, Murillo, Dani Lorenzo, Andrés Caro no acaba de carburar, Haitam... Ese plus de la casa es ahora Luis Muñoz, cuya vuelta se celebra para imprimir carácter y despliegue, algo de gol también. En semana con tres partidos es previsible que haya rotaciones, no descartables en la portería.

La Rosaleda debe ser aliado y no pesar. La afición empuja y quiere pero también mide la personalidad del jugador. Hay que rendir y ya no se toleran más desatenciones. Con el Andorra llega un equipo con visos de asentarse en la categoría. En un lugar sin mucha presión, con el respaldo de Gerard Piqué y mucho dinero detrás, con un notable arranque de temporada que le tiene en la parte alta, ganando la mitad de los partidos y sacando buenos resultados con equipos que bajaron de Primera. Eder Sarabia, segundo de Setién Betis y Barça, es la cabeza del proyecto en el banquillo. Buenos jugadores de la cantera catalana, varios criados en La Masía, otros jóvenes prometedores, otros hombres experimentados en la categoría... La Rosaleda siempre motiva al rival. Es hora de que también le infunda miedo. La victoria no puede tardar.