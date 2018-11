Albentosa explica su fichaje fallido

Lo que pudo ser y no fue. Raúl Albentosa explica cómo fueron las últimas horas del pasado mercado, en el que casi regresa a Martiricos. "Tuve opción de ir al Málaga el último día de mercado. Estaba todo hablado con el Dépor, pero al final me dijeron que no reforzaría al Málaga. Me jodió mucho la decisión del Dépor, pero es entendible que no reforzaran a un rival directo”, dijo en los micrófonos de COPE Málaga.

El defensa también atendió este jueves a los medios de comunicación en Tarragona. "El Málaga tiene un sistema defensivo muy fuerte, encaja muy pocos goles. Y nosotros estamos teniendo problemas a la hora de materializar. Va a ser un partido duro y largo. El balón parado es muy importante en Segunda a nivel ofensivo y defensivo, por ahí podemos pillarles", explicó el zaguero.

"Es un partido más, no hay que mirar la clasificación, ni los clubes, ni el estatus... Hay que ir a ganar allí, afrontar un partido de 90 minutos, 11 contra 11, e intentar ganarlo. Tenemos que cortar esta mala racha. Tenemos que sumar tres puntos inmediatamente, inmediatamente es ya, en el campo del Málaga. Evidentemente estamos preocupados porque no estamos en una situación buena, pero el problema es pasar de estar preocupados a estar nerviosos", sentenció.