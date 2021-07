Se suele decir que el fútbol se lleva en la genes, algo así debe ocurrir con Manu Romero, hijo del Marcelo Gato Romero. El jovencísimo futbolista, nacido en el 2009 y que hasta ahora formaba parte de La Academia del Málaga CF, se marcha al Real Madrid.

Se había formado en las categorías inferiores del Málaga. Este año cursó en el Alevín A blanquiazul y llegó a debutar con el Infantil B pese a estar en su segundo año alevín pero esta próxima temporada defenderá los colores blancos de la Fábrica del Real Madrid.

El que fuera ex jugador y entrenador del Málaga CF, internacional con la selección uruguaya, reside aún en la ciudad y veía crecer a su hijo en las inferiores. Desde 2018 no tenía vinculación con la entidad blanquiazul tras diversas etapas, la última como responsable de La Academia a nivel internacional. Amagó con entrenar el Juvenil B pero no cuajó.