En Oviedo lo ven claro: "Esperamos a un Málaga difícil"

Javi Mier, centrocampista del Oviedo, valoró el choque ante el Málaga CF de este sábado y el gran estado de momento por el que atraviesa su equipo. El asturiano espera "un Málaga difícil, sobre todo por su afición y por el momento en el que están" y apunta a que "tienen buenos jugadores" y que "seguro que nos lo pondrán complicado".

"Nos quedan dos partidos fuera, pero también otros dos en casa. Dependiendo de ti mismo y el plus de la gente, pues te ayuda muchísimo. No hacemos cuentas, pensamos en el partido a partido y ahora toca ir a ganar a La Rosaleda. Este año es uno de los más caros de los últimos a la hora de meterse en playoff. Si se pone en 70 puntos... bienvenido sea, habrá que ir a por los 70 puntos", decía el mediocentro, centrado en sacar los tres puntos de La Rosaleda pese al bagaje allí: "También se solía decir que no se nos da bien Santo Domingo o La Romareda y ganamos allí estos últimos años. Iremos a Málaga a hacer un buen partido y a ganar".

Sobre la racha del equipo y las opciones de play off, Mier apuntaba: "El vestuario está muy contento, aunque sabemos que todavía no hemos hecho absolutamente nada. Atravieso un buen momento de forma, todo el mundo en la plantilla está igual. Aunque solo puedan jugar 11 da gusto entrenar todos los días aquí, hay mucho nivel. Es una pasada Quedan cuatro finales y los equipos que nos persiguen ganaron sus partidos, así que solo pensamos en preparar bien la semana y afrontar el partido de Málaga con las máximas garantías para poder ganar".