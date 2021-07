Satisfecho y muy contento se mostró José Alberto López tras la primera sesión de la pretemporada en el Anexo de La Rosaleda. 30 jugadores a sus órdenes, mucho que testar aún de cada uno de ellos, sobre todo del gran número de canteranos que tiene ahora mismo a su disposición. El técnico asturiano destacó de ellos la ilusión con la que llegaron a este primer día de entrenamientos.

"Me he encontrado a un grupo muy ilusionado, con muchas ganas de convencer y agradar, lo lógico. La sesión ha tenido mucha intensidad, un nivel de esfuerzo y de compromiso grandes y eso es lo que buscamos desde el primer día", destacaba José Alberto de su grupo tras los primeros rondos y trabajos de posesión en los que los vio trabajar.

Una vez más, José Alberto destacó las ganas que tienen de debutar en La Rosaleda en Liga en ese primer partido ante el Mirandés del que ya conocen hora y fecha. "Tenemos muchas ganas de jugar con público, de vivir el ambiente de La Rosaleda. Estamos ya con el foco puesto en ese partido. Ese tiene que ser nuestro objetivo, el siguiente encuentro", explicaba.

"Ahora se hace un poco más largo porque son cinco semanas y media de trabajo para preparar ese primer partido, pero con muchas ganas de empezar a jugar encuentros de pretemporada, conocer mejor al equipo e ir poniéndonos a tono de cara al debut en la Liga SmartBank. El campo está en un estado fenomenal para trabajar en él durante la pretemporada", comentaba José Alberto sobre los próximos amistosos, que tiene ya fijados partidos ante el Vélez, Sevilla Atlético, Alcorcón y Granada.

Sobre su nuevo hogar, Málaga, el asturiano notó ya las diferencias en el clima que existen entre el norte y la Costa del Sol: "Un sitio muy cómodo para vivir, me he encontrado estos días con demasiado calor para lo que estoy acostumbrado (risas). También es cuestión de días aclimatarse, ya me han dicho que es por los vientos que hay por aquí [en alusión al Terral]".