Kevin se mete a La Rosaleda en el bolsillo

Quizá a uno de los jugadores a los que mejor le vendrá la negativa de Javi Ontiveros para regresar al Málaga CF sea a Kevin Medina. El canterano se ha ganado en estos tres primeros partidos de Liga SmartBank a la afición blanquiazul. Desde su estreno ante el Mirandés, donde fue pura pólvora y personalidad, su sitio está prácticamente asegurado en el once titular por méritos propios.

Estaba completando otro partido a un gran nivel, el segundo en La Rosaleda ante la afición. Corría el minuto 80 cuando José Alberto optó por darle descanso –como hizo en los partidos previos–, para dar entrada a Genaro y darle mayor consistencia y solidez al equipo. Al malagueño le pilló más próxima la banda más alejada de los banquillos y optó por salir por ella pese a tener que bordear el campo. El canterano se encontró con una respuesta inimaginable por parte de afición, que se levantaba para ovacionarle y aplaudirle a su paso. Desee que dejó el césped hasta que llegó al banquillo, la afición dejó de mimarle.

La personalidad de Kevin, un amante del regate y de encarar, sumado al compromiso absoluto a nivel defensivo que está demostrando, forman un cóctel que tiene encandilado al público. La afición está atenta a él, a cada posesión que suma, a cada uno contra uno que intenta. Es un futbolista que llama la atención, al que gusta ver por su descaro y su velocidad, por cómo se atreve con todo. Ya suma dos lanzamientos al larguero, ambos en La Rosaleda, que no se colaron por poco. Tuvo alguna más clara, así como regaló varias caramelitos para sus compañeros que tampoco aprovecharon.

"No hablo de los que no están, estoy contento con lo que tenemos", decía José Alberto antes del partido ante el Mirandés al ser cuestionado por Ontiveros, aprovechando para poner el foco en Kevin: "Hoy juega un chavalín de Málaga, Kevin, que se lo está ganando porque ha hecho dos partidazos y merece continuidad". Sabía de lo hablaba el asturiano, que no ha dudado en dar continuidad al canterano pese a dejar en el banquillo a veteranos como Jairo.

Solo tres partidos ha necesitado Kevin para ganarse a la afición, su continuidad y rendimiento están dando la razón al entrenador y al propio malagueño, que está sabiendo aprovechar la oportunidad con personalidad, descaro y compromiso.