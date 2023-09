El Málaga CF ficha a Manu Molina, un centrocampista, para cerrar el mercado

El Málaga CF cerró sobre la bocina del mercado de fichajes la llegada de Manu Molina, centrocampista onubense (31 años) que la pasada temporada militó en el Real Zaragoza. Es un jugador con amplia experiencia en la antigua Segunda B (más de 200 partidos) y Segunda A (112). Pasó por las canteras de Espanyol, Valencia y Deportivo de la Coruña y también ha jugado en Recreativo, Lleida, Huesca, Linense, Ibiza y Salamanca. Rescindió su contrato con el Zaragoza hace un par de semanas y desde entonces estaba en el mercado. Ante la imposibilidad de fichar a un delantero que, a criterio de la dirección deportiva, subiera el nivel se optó por reforzar la medular y traer a un futbolista creativo a expensas de la recuperación de Ramón Enríquez.

Molina firma por dos temporadas con una más opcional, el formato que se ha empleado con la gran mayoría de los fichajes. Se esperaba a Franchu, pero ya a media tarde el Málaga supo que el argentino se iría a otro club europeo y por eso activó la ficha de Moussa Diarra.

El Málaga ha intentado hacer pedagogía en los últimos días para explicar por qué, pese a los ingresos que hubo con las ventas de Álex Calvo y Cristian, la recaudación por el caso Ontiveros, el extra de Iván Jaime y el fallo (que no se cobrará hasta más adelante si el TAS no cambia la decisión) favorable de la FIFApor el tema de Ricardo Horta no se había realizado ninguna adquisición para remachar la plantilla 2023/24, la de la aventura desdichada en Primera RFEF. El mercado de jugadores sin contrato en vigor que están libres no está disponible porque no queda ninguna ficha en la plantilla con esta última incorporación. Se queda de primeras algo coja la delantera para lo que se esperaba, tanto en las bandas como en la punta, con mucha responsabilidad para los jóvenes canteranos.

Los fichajes fueron un portero (Alfonso Herrero), cinco defensas (Jokin Gabilondo, Nelson Monte, Einar Galilea, Dani Sánchez y Víctor García), tres medios (Manu Molina, Luca Sangalli y Juanpe) y dos atacantes (Juan Hernández y Dioni). En total, 11 contrataciones. Además, los regresos de Dani Lorenzo, Kevin Villodres, David Larrubia y Roberto Fernández tras sus cesiones. Continuaron Genaro Rodríguez, Ramón Enríquez y Juande Rivas de los miembros de la primera plantilla que descendieron a Primera RFEF. Y también tendrán ficha del primer equipo Haitam Abaida, Carlos López, Moussa Diarra, al que se dio de alta en el último instante, Bilal y Loren Zúñiga. Otros canteranos (Izan Merino, Rafa o Diego Murillo) tendrán ficha con el filial y podrán alternar. O sea, hay 10 sub 23 en el primer equipo más los filiales. Algo que Sergio Pellicer apuntaba como dato y queja velada en su última comparecencia antes del partido ante el Atlético B. Son las armas con las que el Málaga competirá en Primera RFEF de partida.