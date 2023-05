Málaga CF - Mirandés: Maquillar a un muerto (2-0)

El Málaga alarga su agonía una semana más y se mantiene agarrado matemáticamente a Segunda División. Ganó al Mirandés sin gran esfuerzo. El rival está ya de vacaciones y se notó. El triunfo era lo mínimo para no provocar aún más las iras de los malaguistas. Miles de ellos se manifestaron a las puertas del estadio antes de que el balón echase a rodar. No dejaron títere con cabeza.

Es cuestión de tiempo que se consume el descenso a Primera Federación. Ahora va a Mendizorroza a seguir su paseo de la vergüenza mientras el blanco y el azul se van despidiendo del fútbol profesional. En los sueños más húmedos cabe la ecuación loca de alcanzar los 49 puntos y que algún rival se inmole. Pero la entidad lo que tiene que hacer es escuchar a sus aficionados y hacer cambios profundos en todas las áreas. Al menos que esta riada se lleve por delante todo lo que está mal en Martiricos. Todo lo demás es maquillar a un muerto.

No se volvió loco Sergio Pellicer pese a tener un match ball. Mantuvo el dibujo que mejores resultados y sensaciones ha traído con un par de retoques. Ramalho volvió al once titular, del que no se sabe por qué salió en su momento. También Pablo Chavarría, pero esta vez su pareja fue Lago Junior y no Rubén Castro, que se quedó en el banquillo.

Continuó con respecto a El Toralín Alfred N’Diaye. Aunque hubo cánticos diversos y generales dedicados a los jugadores, fue el senegalés el que se llevó la peor parte. Silbidos casi cada vez que tocaba la pelota. Era un día de juicio público y el fútbol quedaba en un segundo plano.

Los blanquiazules tocaron y tocaron, con casi los mismos problemas de siempre pero ante un Mirandés que tampoco es que apretase demasiado. Así que casi por inercia llegó el gol malacitano.

Casi todo lo interesante casi siempre nace por la izquierda y suele contar con Cristian como protagonista. Provocó un córner y en segunda jugada al final el esférico cayó en el otro flanco y fue Delmás el que centró con finura para que Escassi rematase solo en el segundo palo.

Se había jugado poco más de un cuarto de hora, aunque pareció más. El Málaga, otra vez con Cristian en modo cuchillo, que se la sirvió atrás a Villalba. Raúl Navas se interpuso en la trayectoria del disparo, al igual que Barbu, segundos después, evitando el gol de Chavarría.

Los minutos fueron comiéndose la primera mitad y el Málaga era incapaz de ampliar su ventaja y dejar medio KO al Mirandés. Los de Etxeberria espabilaron un poco y al borde del descanso Raúl, quién si no, amenazó seriamente a los blanquiazules. Escassi intervino in extremis para evitar el disparo de este joven goleador.

Cambiaron cosas Pellicer y Etxebe, pero apenas dio tiempo a nada y ya se había gestado el 2-0. Chavarría controló un balón, se giró, levantó la cabeza y centró fino a la espalda del defensa, donde el avispado Lago Junior puso la cabeza para abrir brecha. 2-0 y una semana más con vida.

Los minutos fueron pasando sin que sucediese nada extraordinario. El Mirandés se acercó alguna vez. Raúl García de Haro armó un disparo que Yáñez detuvo bien por bajo. Después llegó el carrusel de cambios y La Rosaleda premió a Lago y Escassi.

Tampoco dio mucho más de sí el partido, carente te interés. Sí sirvió para que Jozabed escuchase pitos nada más ocupar un lugar en el campo. La gente tiene a sus grandes señalados.

Concedió un último regalo Pellicer a la afición y dio unos minutitos a Álex Calvo, tal y como pedía la grada. Sus dos arrancadas agitaron al respetable, ávido de algún estímulo que prometa un futuro mejor, porque el presente es terrible.

Como resumen de la temporada, un contragolpe en el minuto 92 de Rubén Castro acabó con disparo ajustado del canario. La pelota besó el poste y se dirigió a las manos del meta rival. Esa frustración tan familiar...