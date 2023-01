Málaga CF - Real Madrid en la Copa del Rey de juveniles

Después de conseguir la gesta de eliminar al Fútbol Club Barcelona en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el Málaga CF esperaba este jueves rival en los cuartos de final de la Copa del Rey de juveniles, también a partido único y en la antesala de la Final Four de la competición, que tendrá lugar en marzo con los cuatro mejores. Y tras la proeza del equipo dirigido por Luis Bueno, ahora se mantiene la dificultad con un tremendo duelo ante el Real Madrid. La eliminatoria está prevista para el próximo 15 de febrero en Málaga. El equipo juega en La Federación, está por ver si el club buscará otra ubicación o seguirá en el terreno de juego habitual.

Enfrente estará el equipo de la fábrica madridista, que está dirigido por el ex campeón de Europa y del mundo Álvaro Arbeloa. Como sucedía con el Barcelona, un ramillete de jugadores muy prometedores en su filas, de hecho ocho de ellos estuvieron hace pocas semanas en Torremolinos con la selección española sub 19 en el amistoso ante Italia (1-0). El grueso de la plantilla es internacional por España o por otros países, como Nico Paz, que está jugando el Sudamericano sub 20 con Argentina. Algunos de ellos han jugado regularmente con Raúl en el Castilla y han dominado en la primera fase de la Youth League.

En cualquier caso, una gran experiencia para los jóvenes cachorros malaguistas, que jugaron un partidazo en Barcelona. Nombres como Calvo, Ale Contreras, Izan Merino, Andrés Céspedes o Benito, que brillaron en tierras catalanas, tendrán otro reto de gran nivel y con el apoyo de la afición, también como una plataforma de reivindicación en estos tiempos convulsos en el club en el que hay cambio de entrenador y siempre se mira para abajo. El equipo ya había eliminado previamente al Cádiz en la tanda de penaltis.

Villarreal-Deportivo de la Coruña, Las Palmas-Almería y Sporting de Gijón-Athletic Club son los otros emparejamientos de los cuartos de final. Los ganadores irán a la Final Four.