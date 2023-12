Málaga CF-Real Sociedad: Fecha, horario y TV en abierto

Ya hay horario y fecha para el partido entre el Málaga CF y la Real Sociedad en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El partido se jugará el próximo domingo 7 de enero de 2024 a partir de las 21:00 horas. Ha sido uno de los dos partidos escogidos por TVE para ofrecerse en abierto. El primero será el sábado el Arandina-Real Madrid (21:30) por La1. Y el segundo, el del equipo malaguista, que se ofrecerá por La 2 o Teledeporte. Será el primer partido de la temporada que se pueda ver por un canal generalista después de que toda la Primera RFEF se vea por FEFTV.

Reacciones

"Es mi casa, mi primera casa. Ahora en Málaga me siento como allí. Estoy muy contento de que nos podamos enfrentar en una eliminatoria de Copa ante un grandísimo equipo. Ha sido mi vida. Es un buen partido para disfrutar y para la afición. Debemos estar satisfechos. En el fútbol hay opciones siempre y te permite que haya sorpresas. Están en un gran momento y llevan años al máximo nivel. No va a ser fácil pero nosotros también tenemos nuestro margen de posibilidades y va a ser un partido vistoso", analizaba lo que puede ser la eliminatoria Loren Juarros.

"Los dos equipos queremos jugar al futbol y va a ser para disfrutar. Animo a que venga la gente de San Sebastián porque a gente le va a recibir muy bien, tanto la ciudad como el club. A la gente de Málaga también, van a disfrutar de una afición ejemplar como la de la Real Sociedad", señalaba Loren sobre lo que puede ser el duelo entre los dos equipos blanquiazules, que ya se enfrentaron en la temporada 2006/07, ronda en la que pasó el Málaga CF.

"Encantado de que nos haya tocado la Real, es el equipo en el que he estado toda mi vida y encantado de enfrentarnos contra ellos con el Málaga CF". Es un equipo que está a un nivel impresionante, es un equipo de Champions. Pero al final jugamos en casa, rodeados de nuestra gente, partido único, que siempre es más complicado para el rival, e intentaremos sacar todo lo que tenemos dentro para con la ayuda de la afición llevarnos el partido", explicaba el donostiarra, que junto a Jokin Gabilondo son los dos jugadores formados en Zubieta que hay ahora mismo en la plantilla malaguista.

"He pasado mi vida allí. Desde que entré en el club con 11 años estuve hasta los 24 que me tuve que ir. He pasado más de media vida allí. Muchos buenos recuerdos, muchos buenos amigos que aún tengo allí, toda la gente del club que sigue... Muy feliz porque nos ha tocado contra ellos y muchas ganas de ganarles", cerraba Sangalli, que ultima su recuperación y que, incluso, podría tener sus primeros minutos desde que se rompió en octubre.

"Espero que para ese partido [5, 6 o 7 de enero] pueda llegar con algunos minutos si la recuperación sigue tan bien como en la última fase. Creo que tendré posibilidades", afirmaba la semana pasada cuando se le cuestionaba por su estado físico y su recuperación.