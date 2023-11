El Málaga CF y el Unicaja intercambian el abono de la temporada

Crece la sinergia entre el Málaga CF y el Unicaja, dos clubes que han mantenido iniciativas los últimos meses. La última ha sido el intercambio de abonos en esta temporada, diferentes niveles, pero tanto La Rosaleda como el Carpena mantienen un gran ambiente en la primera fase de curso. Ya coincidieron Sergio Pellicer e Ibon Navarro hace unos días en un curso de la UMA. Acudieron al acto tanto Juande Rivas y Alberto Díaz, capitanes de ambos equipos, entrenadores, también José María Muñoz, administrador judicial del Málaga, y Antonio Jesús López Nieto, presidente del Unicaja. "Es una iniciativa bonita. La unión entre clubes diferentes en Málaga hace que estemos todos más unidos; desearles mucha suerte esta temporada. Particularmente tengo muchas ganas ir al Carpena y que les vaya muy bien, espero que pronto puedan venir al estadio", decía el central cordobés, en una fase todavía inicial de su lesión muscular, aunque cumpliendo fuera del campo.

"Maravilloso que las mayores entidades deportivas, de fútbol y baloncesto, que más masa social tienen en la ciudad, pues se junten. Que puedan hablar, charlar, que se vea el vínculo que existe entre ambas. Es algo maravilloso. Muy contento de representar al Unicaja y espero que pueda ser por muchos años más. Soy malagueño, malaguista y boquerón. Siempre que puedo, me gusta ir a La Rosaleda. Tenemos un año ilusionante, además que el estadio está respondiendo, el equipo también, y a pensar en el partido del Ibiza. Estoy seguro que tendremos un buen año. Con ellos a muerte", más acostumbrado Alberto Díaz a estas labores, sobre todo desde el pasado año. Muy malaguista el capitán del Unicaja, que vaticina un buen resultado del conjunto blanquiazul en Can Misses. Podrá seguirlo en televisión Díaz, ya que Unicaja juega el sábado en Fontajau frente al Bàsquet Girona, por lo que no se pisa el horario de ambos equipos, al disputar el Málaga su partido el domingo.