Víctor Sánchez del Amo analizó la derrota de su Málaga ante el Girona en la tercera jornada de la temporada de Segunda División. Es evidente que la atención está dispersa entre lo que pasa en el terreno de juego y los despachos, pendientes de los fichajes que se puedan hacer e inscribir. El técnico tuvo algún momento brusco en la rueda de prensa, saliéndose de su habitual tono comedido. "Los chascos que yo me lleve lo sabré yo, no tú", le dijo al compañero de la Cadena Ser desplazado a Montilivi.

Preguntado por lo que espera de la jornada final del mercado, Víctor aseguró que "yo soy optimista por naturaleza, independientemente de quien salga, llegue o no llegue este lunes, eso no va a afectar a nuestro estado de ánimo. No sirve de nada ser pesimista, sería un problema más. Esperemos poder contar con más efectivos para afrontar la competición hasta la siguiente ventana de mercado para competir mejor".

"Los chascos que me lleve los sé yo, no lo sabéis. No he manifestado ningún chasco nunca, sólo es ilusión por seguir trabajando y superar las adversidades", respondió cuando se le preguntó por su estado de ánimo.

Y se puso a la defensiva cuando se le preguntó por si José Rodríguez y Okazaki podrán ser inscritos. "Os lo he dicho, no son preguntas para el entrenador, no ejecutamos entradas y salidas, eso no nos toca a nosotros. No puedo dar esa información".