El Málaga CF planea abrir una tienda en el aeropuerto

El Málaga CF tiene planeado abrir una tienda en el aeropuerto, así lo ha confirmado Kike Perez, director general del club de Martiricos, durante una entrevista extensa en COPE Málaga. Cuestionado por la venta de camisetas, acentuada desde el pasado verano con diseños que han tenido buen calado en el malaguismo, el directivo confirmaba ese propósito, muy demandado, a la espera de ir dándole forma en los próximos tiempos. "A mí me ha sorprendido todo lo que rodea al Málaga, la venta de la tienda, la asistencia a La Rosaleda, el recibimiento. Tengo pendiente ir a Elche (sede de Hummel) y estamos pensando en abrir en el aeropuerto una pequeña tienda del Málaga. Hay un local ya visualizado. 18.4 millones de pasajeros por ahí, si un 1% compra... Aún no me sé el himno entero pero sí digo todos los días el 'qué bonito es'. Oír ese himno antes del partido. Lo bonito se hace esperar, firmo llegar al último partido con opciones", explicaba Kike Pérez, que aprovecha cada intervención para ir dando pistas en cuanto a la idea de club que se quiere seguir con su llegada, aún con escaso margen de maniobra. A partir de este verano irá dejando su firma.

Y es que el malaguismo se había quedado algo huérfano, en cuanto a tiendas oficiales, tras la clausura del local en Vialia, en agosto de 2020, punto por excelencia, por lo que el club estaba buscando otras localizaciones y retomar esa línea de negocio. No hay una ubicación mejor que el Aeropuerto de Málaga, tráfico de pasajeros que va aumentando cada año, el cuarto más transitado a nivel nacional, y que puede ser muy provechoso para el Málaga CF, de los grandes atractivos y reclamos de la ciudad pese a que la entidad se ha devaluado en los últimos años, pero continúa teniendo un gran peso en la capital, por ello todos los esfuerzos para que pueda mantener la categoría, imprescindible en ese crecimiento.