El Málaga CF piensa votar a favor del acuerdo entre LaLiga y CVC

El administrador judicial del Málaga CF, José María Muñoz, fue uno de los ausentes en la presentación de Dani Martín con el club. El abogado se prepara para poner rumbo a Madrid, donde este jueves tendrá que representar a la entidad de Martiricos en uno de los momentos más delicados de la historia del fútbol español. De momento, la postura de la entidad es apoyar a LaLiga para el acuerdo con CVC Capital Partners y que supondría un balón de oxígeno económico.

Este jueves 12 de agosto habrá una Asamblea General Extraordinaria en la que los clubes deberán decidir la aprobación o no de un acuerdo con CVC Capital Partners que inyectaría unos 2.700 millones de euros en la competición. Manolo Gaspar, que también habló de fichajes, confirmó que el Málaga está en el barco de Tebas. De contar con una nueva partido económica, se podrán acometer algunas operaciones más que interesantes en este tramo de final de mercado de fichajes además de realizar cambios estructurales.

"La postura del club es claramente a favor, la mía personal es que es un impulso positivo al fútbol en general. Entiendo a los clubes que no estén a favor, pero creo que esto va a ayudar a que no haya una hemorragia de jugadores al extranjero y que permanezcan aquí. Que el dinero lo movamos entre clubes, que nos va a servir. Estamos en un momento en el que los clubes han sido muy perjudicados por la pandemia y por malas gestiones y necesitan ese oxígeno para inscribir jugadores y seguir siendo competitivos. La postura del Málaga es a favor de este acuerdo, al cien por cien”, explicó el director deportivo: "Esto cambiaría totalmente el escenario. Venimos de tener el límite más bajo e íbamos a seguir siendo de los más bajos. El Málaga tiene un histórico detrás importante, que se lo ha trabajado a pulso y en ese aspecto sale beneficiado. Todos los clubes van a tener ese impulso y a todos les va a cambiar el escenario”.

Lo cierto es que el Málaga ha trabajado duro para sanearse en los últimos tiempos, algo que no han hecho otros tantos clubes que están ahora mismo sin poder inscribir a sus fichajes. "No es que me reconforte, es que se ha trabajado para llegar a este escenario. Entiendo cómo están los clubes. El fútbol explotó hace tiempo cuando se empezaron a pagar 200 millones por un jugador. Nos ha explotado a todos en las manos y a nosotros nos explotó hace dos años. Entiendo lo que está pasando en los clubes, pero nosotros hemos trabajado para tener este posicionamiento, hemos pasado por momentos muy desagradables internamente, con EREs y demás y estamos en ese punto. No estamos boyantes pero sí tenemos un panorama claro y una dirección concreta, sabiendo también que estamos muy limitados", aclaró Gaspar.