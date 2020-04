El Málaga CF y el coronavirus: ¿En qué punto está el equipo para volver a competir?

Se mueve el fútbol, pero aún no hay consenso absoluto entre las partes. Los protagonistas se sienten algo desterrados por parte de los principales organismos, que van tomando decisiones por su cuenta. Pero toman cartas en el asunto y pasan por encima, incluso, de AFE. Este próximo viernes está prevista una reunión con LaLiga en la que estarán presentes los entrenadores y capitanes de Primera y Segunda División. Sobre la mesa, cómo no, tratar del posible regreso al trabajo y por consiguiente a la competición, parada desde hace más de un mes por la pandemia de coronavirus COVID-19. ¿En qué punto está el Málaga, cuál es el sentir del vestuario?

“Es una situación de incertidumbre y desconcertante. Hay que medir las palabras desde nuestra responsabilidad. El fútbol es también un negocio. Ahora mismo hay un miedo que es el COVID-19 y tenemos que ir todos de la mano y saber que la sociedad, todos, vivimos una sociedad que nadie imaginaba. El viernes tendremos una reunión con LaLiga junto a los capitanes. Es un momento de unir ante tanta discrepancia”, aseguró en Canal Sur Radio el técnico.

“Nosotros en teoría tenemos esa reunión capitanes y entrenadores. Hoy podremos tener algo de información de nuestros doctores. Cada profesional da su opinión porque es una situación muy delicada. No se puede jugar con la salud y no ser populistas. Yo tengo a mi mujer que va a trabajar y también estoy en alto riesgo, como mucha gente en el día a día”, añadió.

Fija en cuatro semanas el tiempo para que la plantilla esté apta para competir de nuevo

Se hizo referencia a la AFE y la última cita en la que se mostró el descontento por no estar siendo tenida en cuenta la voz de los grandes protagonistas. “Tampoco estuvieron los jugadores, los verdaderos protagonistas. Hay que usar bien las palabras y ser comedidos. Cada uno tiene su opinión. A nivel profesional queremos acabar la competición. Sobre los protocolos se está poniendo todo de su parte para estar lo más seguros posibles. Cuando hay tantas personas opinando… Si dos personas ya es difícil que se pongan de acuerdo...”, aseveró Pellicer.

En caso de tener que volver al trabajo, algo que cada vez parece más cerca, el entrenador del Málaga aventuró algún plazo para tener a su plantilla en condiciones óptimas: “Esto nunca ha ocurrido, no es como cuando los jugadores acaban de competir y se van de vacaciones. Se ha cortado la competición en el periodo más importante, con todos en un pico de forma alto. Esas cuatro de semanas de entrenar a nivel colectivo es lo que los profesionales entendemos que es lo ideal antes de competir. El fútbol no es matemática pura”.

“Más o menos, lo que podíamos tener en cuenta. Uno hace una previsión. Esto es algo totalmente inaudito, no sabemos este corte a nivel físico y emocional cómo va a ser. Hay muchos fallecidos y mucha gente sufriendo. Situación anómala. Dependerá del feedback que tengamos con los jugadores. El fútbol es un deporte colectivo, de oposición. Todos los que queremos es tener a los jugadores al 100 por 100 en lo físico y mental. Han salido casos, nosotros tenemos contacto directo con la plantilla, tienen sus dudas como todos, pero es un grupo maduro y que espera que todo se solucione y se esté con la máxima seguridad”, resolvió sosegadamente.

"No veo tan precipitado volver a jugar el 4 de mayo", sostuvo Adrián

El capitán del Málaga, Adrián González, es optimista aunque cauto: "Yo no veo tan precipitado volver el 4 de mayo porque van a volver a trabajar otras personas en otros muchos sectores que creo que no tienen el protocolo, o al menos el borrador del protocolo que tenemos con tantas medidas. Están mucho más expuestos. He visto a algún compañero hablar sobre eso. Y no nos fijamos tanto por ejemplo en la gente que trabaja en la obra. U otras personas que empezarán a trabajar el día 4 de mayo con esas medidas de protección que se requieren”..

“Hemos estado reunidos (AFE). Aquí principalmente hay que escuchar al Ministerio de Sanidad y con el fútbol no ha dicho nada claro ni se ha posicionado. Y es lo que estamos esperando la parte de los futbolistas. Voy a hablar en el plano personal, yo sí que estoy dispuesto a poder jugar pero está claro que Sanidad tiene que decir los riesgos que hay, si no los hay. Cuál es el protocolo válido, porque estamos viendo varios borradores. Y demasiadas cosas en el aire que yo creo que tendrían que estar ya al menos decididas y a partir de ahí ir modificando. Pero tener ya un plan para echar a andar cuando se pueda en el fútbol”, exigió Adrián.