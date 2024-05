"Somos el Málaga CF", el mensaje antes del play off de ascenso

Desde que en julio de 2023 se reconstruyó prácticamente casi desde cero la plantilla tras la hecatombe del descenso a Primera RFEF a junio de 2024 van más de 10 meses de trabajo, fatigas, alegrías y sinsabores. Pero aquí está el Málaga CF, a cuatro partidos de regresar al fútbol profesional, con un cuadro que parece accesible y con viento a favor tras dos victorias finales en la temporada regular que han cambiado el ánimo y han mejorado la perspectiva. Antes de marcharse a una miniconcentración entre Estepona y Marbella para aislarse y conjurarse, el club habilitó un Media Day en el que se pudo conocer las impresiones de casi la mitad de la plantilla. Jóvenes y experimentados, jugadores de jerarquía, expusieron qué sienten y cómo respiran antes de un inicio de play off que llevará a un estadio de Primera, a Balaídos, para jugar con el filial del Celta, que repite por segundo año.

“Ilusión por el club al que representamos. El equipo está preparado para el partido que tenemos, con ganas que llegue el sábado para demostrar que somos el Málaga, preparados para ganar”, dice con firmeza Nelson Monte, un hombre que vino desde Primera División de Portugal a ascender al Málaga CF: “En ningún momento me he arrepentido de venir aquí. Sabía el club al que venía a representar. No se me ha pasado ese pensamiento, y estoy muy contento aquí. No creo que sea ahora de los líderes, pero siento esa responsabilidad del equipo, intento pasárselo a otros compañeros. Ahora se nota que me para más gente por la calle, me piden el ascenso. Es una semana especial en Málaga. Y ojalá poder dar este regalo a la afición, que ha sufrido bastante durante unos años. No tenemos presión ni nervios sino ansiedad porque llegue el partido. Peleamos toda la temporada para llegar a este partido”.

Desde San Sebastián llegó Luca Sangalli, otro hombre con muchas decenas de partidos en Primera. No ha sido su temporada soñada, las lesiones musculares le han hecho daño, pero marcó ante el Antequera y es un jugador con la jerarquía y el poso para saber jugar en esta fase. “Todos estamos sonrientes. Mi temporada ha sido muy paralela a la del equipo, con mejores y peores momentos. Llega el momento de la temporada, donde nos vamos a jugar todo. Nos hemos reencontrado con nuestro fútbol y afición. Muy contento, ganas e ilusión de que ya arranque el play off. Llega el momento en el que no vale fallar, no hay excusas, todo o nada”, opina el donostiarra: “Sabemos que el Celta es un gran rival, con jugadores de mucha calidad y que han estado en el primer equipo. Pero tenemos buenas experiencias con filiales durante la temporada, conseguimos buenos puntos y nos tiene que dar fortaleza antes de encarar el primer partido. Tenemos factor campo, pero sería un error ir a empatar a Vigo. Ir con todo preparado, mucha ilusión y hambre, demostrando nuestro fútbol. Me ha costado recuperar mi nivel, coger sensaciones durante la temporada. Los dos últimos partidos he podido competir. Llego de la mejor forma posible al play off, como los demás”. “Tenemos responsabilidad. No vale otra cosas que no sea el ascenso aquí. En el Málaga es el objetivo principal, aunque no hayamos podido hacerlo antes. Está claro que es el objetivo. Convirtiendo esa responsabilidad en algo positivo, hay que ir a tope”, citaba el jugador vasco.

“Queríamos ascender de forma directa, pero ya que hemos llegado a los play off, pues con muchísima ilusión para afrontar estos partidos que nos quedan”, señala Juande, titular en el último tramo de temporada tras dos tercios de Liga sin mucho protagonismo:“Tuve esa lesión cerca de Navidad y ya después de las vacaciones me pude recuperar y aunque no tuve minutos, porque la verdad es que estaba Einar y Nelson jugando y el equipo pues estaba muy bien, evidentemente, la competencia es muy alta. Estuve ahí trabajando, esperando la oportunidad y ahora he conseguido esa regularidad. Estoy disponible para lo que haga falta y, si juego, pues daré lo máximo como siempre”.

“Es un equipo muy joven, con muchísimo talento, mucha energía seguro, van a salir a dejarse todo. Nosotros que somos un equipo más veterano, quizás tenemos que intentar aprovechar en ese aspecto, pero sabemos que igualmente, sea filial o no, nos van a poner las cosas muy difíciles, porque en un play off al final se iguala todo. Tienen muchísima calidad y ya el año pasado jugaron también el play off, estamos seguros de que nos lo van a poner muy difícil. Para mí es una motivación extrema, porque pienso que después de todos estos años es como si ascendemos es un premio a todo el trabajo que he hecho en los anteriores años. Me lo tomo como una motivación y como un sueño, disfrutaré al máximo lo que nos queda. Sabemos que debemos de ganar siempre, porque estamos en un club grande”, ahondaba el cordobés.

Desde el lateral zurdo, Víctor García ha sido uno de los mejores asistentes. También quiere regresar al fútbol profesional con ganas. Para eso vino. “Hacía semanas que había un poco de runrún en la afición, porque no llegaban los resultados esperados y las sensaciones no terminaban de ser buenas, pero bueno, estas semanas han cambiado todo, llegamos con las mejores sensaciones, con las ideas muy claras y confiados de que va a ser un gran momento para nosotros. Al final, el fútbol es como la vida, que cambia todo en un segundo y creo que llegamos en un grandísimo momento. Todos los equipos pasan por baches en sus dinámicas. Cuando llevas ya unos años en esta profesión, simplemente es darle normalidad y trabajar más de lo que lo hacías antes para reforzar el trabajo en el que crees y saber que al final cambiará todo a mejor. Y así ha sido, hemos trabajado todos más que nunca, sabíamos que llegaba el momento más importante de la temporada y que teníamos que darle a la afición un poco de lo que nos dan a nosotros”, deseaba el zurdo catalán.

Desde el otro costado, otro vasco, Jokin Gabilondo, que sabe lo que es subir desde Segunda B a Segunda con la Real. “Yo mismo he estado en la situación de los jugadores del Celta. Al final, son jugadores jóvenes que van a salir con muchísimas ganas, muchísima intensidad y ganas de demostrar, porque quieren dar ese salto al primer equipo”, admite el de Urretxu: “El club y la afición nos exigen mucho y eso es lo que queremos que hagan. Nosotros también somos muy autoexigentes y sabemos que estamos en el Málaga y que tenemos que dar resultados. Pedimos tranquilidad, sabemos que la afición confía en nosotros al 100% para pasar de ronda y es verdad que estas dos victorias nos han dado un impulso de confianza para afrontar mejor esta eliminatoria. Por nuestra parte, debemos agradecer que hayan estado ahí durante ese bache y estamos confiados en que también lo estarán durante el play off. Además de ese subidón anímico que puede haber dado en la plantilla, pues también está ese factor positivo de jugar en La Rosaleda es una variable para que esa pelota entre y cuando ves que no entra, que empatas”.

Por último, Genaro, un capitán, de los pocos que estaba en el descenso. “El equipo lo afronta con muchas ganas, con mucha pasión, que estamos deseando que al final es para lo que venimos trabajando durante todo el año. Es una semifinal, es un partido a vida o muerte y nosotros tenemos que estar preparados y saber gestionar sobre todo las emociones. Los filiales siempre tienen gente de calidad, chavales jóvenes con mucho talento. Nosotros intentaremos rebatirle todo, que se imponga nuestra experiencia...”, dice el de Gerena. Y es lo que desea el malaguismo.