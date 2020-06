El Málaga CF no ha perdido el 'goalaverage' con ningún rival directo

Cuando se acerca el final de la temporada y los objetivos no están claros, hay que manejar todas las herramientas que uno tenga a su alcance para lograrlos. El goalaverage particular es una de las fórmulas de desempate es la competiciones ligueras. Para el Málaga puede llegar a ser un verdadero as en la manga viendo cómo se está comprimiendo la clasificación en la zona baja de Segunda División.

El conjunto que entrena Sergio Pellicer se lo tiene ganado a casi todos los rivales que, de momento, son más directos en la lucha por la permanencia. Pero mejor aún es que no lo tiene perdido con nadie. Eso sí todavía tiene dos por resolver con el Deportivo de La Coruña y el Albacete, dos de los equipos que todavía tienen que pasar por La Rosaleda. Hay que recordar que el Málaga venció en Riazor (0-2) y perdió en el Carlos Belmonte (1-0).

El equipo que tiene justo delante en la tabla es el Tenerife, a quien derrotó en La Rosaleda (2-0) y con quien empató recientemente en el Heliodoro Rodríguez López. También se lo tiene ganado al Oviedo (2-1 en Málaga y 0-0 en el Carlos Tartiere); al Numancia (0-0 en Los Pajaritos y otro 2-1 en Martiricos); y el Racing de Santander, casi desahuciado y al único que ha logrado superar en ambos estadios (0-1 en El Sardinero y 2-0 en casa).

Se le han escapado con vida al Málaga sus dos contrincantes más recientes y con ambos queda el goalaverage particular en tablas. Los blanquiazules empataron en el Francisco de la Hera (0-0) y también en su estadio el sábado pasado (1-1). Lo mismo que sucede con el Lugo. Los de Curro Torres arañaron un punto en el añadido en La Rosaleda en la última cita de 2019 y este pasado martes aguantaron el 0-0.

El Málaga, cabe destacar, es el equipo menos goleado de LaLiga SmartBank después de 35 jornadas. Está igualado con el Sporting de Gijón, que esta noche tiene cita contra el Real Oviedo. Son buenos números de los malagueños en este sentido, que tienen su talón de Aquiles en las cuestiones realizadores, donde tiene un pobre bagaje de 29 goles. En una temporada medio normal esa solidez defensiva debería tenerle en la zona alta de la tabla o, como poco, cómodamente clasificado.