"No quiero que Blanco se coma la cabeza"

El viernes se cumplirán cuatro meses exactos desde el último gol de Blanco Leschuk. Fue un doblete el que hizo al Numancia el 29 de octubre y que le ponía como pichichi del equipo, ahora empatado por Adrián. Contra el Deportivo, el argentino desperidicó una oportunidad clamorosa ante Dani Giménez y se marchó cambiado a la hora de partido.

Lejos de hacer leña, trata de mantener la calma al respecto Muñiz, pero su inquietud no tiene que ver con el dato, sino con la cabeza del jugador. "Más que preocuparme que no tenga esos momentos de fortuna que le pasan a todos los delanteros, lo que me preocupa es que se coma la cabeza con eso. Hay dos tipos de delanteros, uno que solo vive del gol y si no lo hace no la toca, y otro que hace muchas cosas que benefician a su equipo", comenta.

Alaba por tanto a Blanco. Se deshace en elogios hacia él buscando aliviar la desazón por esa sequía anotadora: "Si Blanco viviera del gol sí sería preocupante, pero como el equipo se beneficia de todo lo que hace bien, no me preocupa. El problema sería que él sí lo hiciera con esas situaciones. Blanco hace que el equipo sea consistente y que otros compañeros aprovechen sus acciones para hacer goles. Y lo más importante es el equipo. Si no marca él lo hará el equipo por un movimiento o una acción suya. Hablamos de un gran jugador y mientras no se obsesione, todo el mundo tiene que estar tranquilo".

Además de por el jugador, se le preguntó por el cambio en sí, que no entra a justificar: "Cualquiera puede participar, y quien lo hace tiene que aportar a veces en la grada, otras en el banquillo y otras en el césped. Era una opción interesante y por eso se hizo".