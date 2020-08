El Málaga Femenino renueva a Luisa Olmedo y Gabi Morales

El Málaga Femenino ha anunciado la renovación por una temporada más de las jugadoras Luisa Olmedo y Gabi Morales. Olmedo es una joven central malagueña que ascendió al primer equipo la pasada temporada y después de debutar con sólo 16 años con el Málaga seguirá siendo una de las jugadoras con más proyección de la escuadra en la próxima campaña. Por su parte, Morales llegó al conjunto blanquiazul mediada la pasada temporada para darle más mordiente atacante al plantel y el parón al que obligó la crisis del coronavirus COVID-19 dejó sus registros goleadores en un único tanto.

"Subí el año pasado y estoy muy contenta por renovar por este club porque es donde he crecido”, apuntó Olmedo a los medios del club que añadió: "Me parece genial que se haga un proyecto de cantera y confíen en la cantera de Málaga porque es muy buena. Nati es un icono del Málaga y es la persona ideal para desempeñar este puesto tanto por su pasado futbolista como por cómo siente los colores del club".

Por su parte, Gabi Morales también dijo estar contenta por la renovación y explicó su particular experiencia en la truncada pasada campaña: "Fue una temporada corta para mí, pero los partidos que disfruté y los entrenamientos las sensaciones fueron muy buenas. Intenté absorber todo para integrarme y por eso decidí renovar por el Málaga, por todas las sensaciones que he tenido". La atacante se congratuló de que el equipo tenga un grupo joven pero no se atrevió a fijar objetivos todavía: "Ahora mismo lo que quiere es encuadrar el equipo y a partir de ahí ver con qué objetivos nos podemos plantar".