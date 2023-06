El Málaga Femenino B pospone sus vacaciones por un posible ascenso a Liga Nacional

El primer equipo del Málaga se encuentra ya de vacaciones, al igual que el Atlético Malagueño o el primer conjunto femenino y todos los equipos que forman la institución de Martiricos en categorías inferiores. Sin embargo, el filial femenino senior blanquiazul que dirige Javi Ramos se encuentra inmerso en el play off de ascenso de 1º Andaluza a Liga Nacional, lo cual les dejaría categoría por debajo de la del primer equipo. El conjunto malacitano disputará la ida de semifinales este domingo 4 de junio a las 12:00 horas contra el Córdoba en su ciudad deportiva. No será una eliminatoria sencilla, pues las blanquiverdes no conocen todavía la derrota y sólo han encajado un gol como locales, recibieron cuatro como visitantes. Este es el análisis del entrenador malagueño: "Hemos mirado sus resultados y se les ve un equipo rocoso atrás. Tienen a la portera de la selección andaluza que es bastante buena, Inma. Es verdad que por el nivel de la liga no te puedes fiar porque hay mucha diferencia, al igual que con nosotros, que también hemos concedido muy pocos goles".

"Va a ser una eliminatoria muy igualada, aunque distinta a la de Arenas de Armilla porque era un equipo muy fuerte físicamente y que tenía sus cuatro jugadoras con mucha calidad. Este va a ser un partido distinto porque ellas no tienen tanta experiencia como el Arenas. Mientras que nosotros sí tenemos ese puntito de experiencia por encima del Córdoba porque hemos competido más que ellas, ya que hemos tenido eliminatorias más duras tanto en Málaga como esta anterior, y yo creo que ese es un factor muy importante que tenemos que aprovechar. Esa madurez que hemos conseguido nosotros en estos partidos, cosa que al Córdoba no le ha pasado porque han tenido una liga tranquila y no han tenido que jugar un play off previo, sino que han pasado directamente a la fase de promoción autonómica. A nivel competitivo pueden estar un puntito por debajo nuestra y lo tenemos que aprovechar", añadió.

"Los partidos en los que ganas 10-0 o 12-0 no te sirven ni a ti ni al rival y esa es una de las cosas que se deben arreglar en las categorías", explica Javi Ramos al hablar sobre la desigualdad de nivel en su Liga

Precisamente, las malacitanas llegan tras haberse impuesto al Arenas de Armilla, tal como comentaba anteriormente su míster, en lo que se había catalogado como una final anticipada y donde el global de la eliminatoria reflejó un tres a tres que obligó a que el punto fatídico decidiera el pase de las de Martiricos. Aunque Javi Ramos se queda con el crecimiento de sus jugadoras, ya que las boqueronas comenzaron perdiendo tanto en la ida como en la vuelta: "Yo creo que en otro momento de la temporada no hubiésemos levantado ese resultado porque emocionalmente y en la edad en la que están le cuesta un poquito. En los dos partidos hemos empezado perdiendo y al final lo hemos levantado. Es por eso que digo lo de la madurez futbolística. Anímicamente contra el Córdoba llegamos en nuestro mejor momento porque hemos eliminado a un rival muy duro".

"Aquí empatamos 2-2 y podríamos haber ganado o perdido, fue un partido súper vibrante, súper intenso y muy emocionante que tanto ellas como nosotros podríamos haber ganado, al igual que en la eliminatoria, que tanto ellas como nosotras nos merecimos pasar, pero solo podía pasar una. Ahora tenemos al Córdoba que es un rival duro, pero es un equipo más similar al nuestro, ya que es un filial. Ellas también tienen su alma y va a ser una eliminatoria dura. Llegar a la final era el objetivo que queríamos conseguir a largo plazo, pero cumpliendo objetivos a corto plazo que hemos ido cumpliendo poco a poco y el objetivo a largo plazo lo tenemos a dos partidos", continuó.

El técnico blanquiazul recalca que su equipo llega en muy buen momento a pesar de la altura de la temporada y de su juventud: "Es verdad que ya estamos entrando en junio y son muchos meses de competición, muchos partidos, pero desde que empezamos los play off el equipo ha pegado un cambio, sobre todo, en la madurez futbolística porque, como ya sabemos, es un equipo muy joven. El equipo es todo juvenil de primer y segundo año, cuatro cadetes y solamente dos seniors de primer año. Solo hay dos jugadoras del 2003, el resto son todas de 2005, 2006 y 2007. Cuando ha habido partidos en los que había que competir, por el nivel bajo que hemos tenido en la liga, nos ha costado. Llevamos ocho partidos, los seis de Málaga los ganamos todos y estos dos de Andalucía hemos empatado, pero nos hemos enfrentado a uno de los equipos más duros, con jugadoras contrastadas y de categoría superiores. Era un equipo hecho para ascender y bueno la categoría ha estado muy igualada y en pequeños detalles se ha decidido".

"Esos pequeños detalles son de los que te hablo: de la madurez que ha adquirido el equipo durante la temporada, de saber sufrir, de saber en qué momentos del partido se puede jugar y en qué momentos hay que estar más contundentes, también cuando hay que parar el partido y cuando hay que darle ritmo. Por eso, creo que estamos en el mejor momento, porque además están las chicas en ese puntito físico de más también, están como aviones. Pero, sobre todo, es por el aspecto mental, muchas veces hablamos de la condición física, pero yo creo que va muy ligado con la cabeza. Cuando la cabeza está bien, el cuerpo va como un avión", siguió.

"Es verdad que las lesiones nos han lastrado un poquito porque hemos estado toda la temporada con las jugadoras justas", reconocía el entrenador malagueño

Sin embargo, al igual que cualquier otra temporada, no todo han sido momentos felices: "Ha sido un añito complicado a partir de marzo porque hemos tenido alguna lesión de rodilla. El año pasado ya tuvimos cuatro de cruzado, habíamos recuperado a algunas pero dos de ellas recayeron y, aparte, dos se lesionaron este año. Todo pasó durante un mes, fue todo muy seguido y muy duro. Eran jugadoras muy importantes para el equipo, no solo por lo futbolístico, sino por lo que significaban para el vestuario, pues eran líderes. La verdad, fue un varapalo, pero creo que ha servido para que el equipo se más fuerte, y bueno han salido adelante. Al haber acabado nuestro cadete con su competición, hemos podido contar con jugadoras de ese equipo que tienen un alto nivel y también juegan en la selección andaluza y, gracias a eso, estamos otra vez con 20 o 22 jugadoras y podemos competir bien".

"Es verdad que las lesiones nos han lastrado un poquito porque hemos estado toda la temporada con las jugadoras justas, pero esa es la parte mala del fútbol. Lo importante es que superen esto porque es lo más duro, es un año prácticamente sin jugar, pero saben que está aquí su equipo que las apoya, al igual que hizo con sus compañeras que lo superaron y ahora están jugando los play off y están como motos. Hace un año que tuvieron la lesión y están ya jugando y con normalidad. Esperemos que el año que viene, las que se han lesionado, se recuperen y puedan volver", comentó.

Eso sí, el filial femenino viene con más carga de partidos que el combinado verdiblanco: "Ellas en vez de tener un play off han tenido una Copa Diputación y han estado compitiendo, eso sí, pero con equipos con un nivel más bajo que el de ellas. Nosotros en play off nos hemos enfrentado a grandes equipos. Allí se acabó la liga en febrero y, para no estar en parón, se jugó esta Copa que se hace en formato Liga con eliminatorias, pero han estado compitiendo todo el rato con los mismo equipos. Allí sólo tienen dos equipos competitivos, por eso los partidos competitivos que hemos tenido nosotros contra Pablo Picasso, PFC Málaga o Benamiel ellas no los han tenido y eso es importante".

Es un factor que podemos aprovechar, porque al final como te curtes en el fútbol es cuando juegas grandes partidos y cuando realmente se ganan las cosas. Los partidos en los que ganas 10-0 o 12-0 no te sirven ni a ti ni al rival y esa es una de las cosas que se deben arreglar en las categorías, ya que nosotros en esta temporada hemos llegado a ganar 20-0 y eso tampoco nos gusta porque entrenamos duro todas las semanas para competir y no nos gusta jugar esos partidos y meter tantos goles a otras chicas que juegan con mucha ilusión y no tienen culpa de cómo están organizadas las ligas", sentenció.

Inconveniente de las selecciones

Una cita que se antoja complicada para ambas escuadras, pues varias jugadoras se han tenido que ausentar de la dinámica de sus equipos para irse a entrenar con la selección andaluza, ya que el próximo fin de semana disputan el Campeonato de España con esta. Por lo tanto, se desconoce cuándo se jugará la vuelta de esta eliminatoria. Así lo explica Javi Ramos: "El Córdoba tiene dos jugadoras con la andaluza, pero nosotros tenemos cuatro. La última vez pasó lo mismo. Nuestra Liga es senior, aunque seamos juveniles jugamos con senior, entonces la sub 17 es juvenil y no interfiere en la Liga, pero es que liga femenina juvenil no hay en ningún lado, realmente juegan en senior todas. Yo creo que no nos podrán problemas en aplazar el encuentro, lo único es que tendremos que jugar entre semana. Esta semana jugamos la ida y la Federación se pondrá en contacto con los clubes para buscar una solución".

Mensaje a la Federación

El propio míster blanquiazul reconoce que no es plato de buen gusto que le quiten jugadoras cuando hay tanto en juego y reconoce que por desgracia le queda bastante por crecer al fútbol femenino: "Le queda muchísimo. Sobre todo, a la categoría que vamos a subir nosotros, esta es una ruina porque hay cinco divisiones femeninas, cuatro nacionales y una provincial. Pasas de jugar en provincial a nacional, no hay autonómica. Esta categoría a la que vamos a subir deberían hacerla autonómica, como una Tercera RFEF masculina, sobre todo por los gastos y la carga de tiempo que requiere en tema desplazamiento. Hay clubes que por lo visto no van a querer competir en la nacional el año que viene porque no está subvencionada y, por ejemplo, este año han metido Andalucía con Murcia, Alicante y Valencia. Eso es, por lo menos, 50 o 60 mil euros de gastos sólo en viajes. Dime tú qué equipo femenino que no sea Málaga o Sevilla, una cantera, puede hacerse cargo de eso, casi ninguno".

Javi Ramos fue ex jugador del Málaga en categorías inferiores y ha dirigido equipos masculinos, aunque desde hace tres temporadas está inmerso en el femenino. Por eso, se muestra bastante crítico tras haber conocido ambas caras de la moneda, siendo el mismo deporte: "La Federación todavía no apuesta lo suficiente por el fútbol femenino. Ha mejorado algo, pero podrían mejorarlo mucho más. El entrenador del Arenas de Armilla, con el que hemos jugado, está haciendo un proyecto que va a presentar junto a otros equipos de Málaga para eso, para conseguir una liga autonómica, para que de provincial se pase a autonómica".

"Yo veo una tontería que haya cinco divisiones y se dividan en cuatro nacionales y una provincial, ¿para qué quieres tantas ligas nacionales? Dos o tres nacionales, dos autonómicas y una o dos provinciales. Hay clubes que tienen niñas simplemente para competir, no son de alto nivel y además trabajan, y ahora tienen que irse un fin de semana entero a jugar a Alicante. Si fuese la cantera de un club, sí, porque son niñas que todavía están estudiando y son jóvenes. Imagínate, por ejemplo, al Torremolinos femenino, donde hay niñas que trabajan y se tienen que ir a jugar a Alicante sin cobrar del fútbol, ¿qué hacen con el trabajo? El fútbol femenino ha evolucionado, pero aún tiene mucho margen de mejora, muchísimo", explicó.

Posible ascenso

"Por igualdad hay un 25% para cada equipo. Tenemos mucha confianza en el equipo y muchas posibilidades de plantarnos en la final y ganarla porque estamos en un buen momento y tenemos buen equipo. Llevamos prácticamente dos años con el 50/60% del bloque del equipo y eso es un punto a favor porque ya son dos años trabajando juntas. A principio de temporada no les pongo el objetivo de subir, al final, yo estoy en un filial entrenando y mi objetivo como entrenador es que estas chicas estén el día de mañana en el primer equipo. Si dentro de dos o tres años tenemos a seis o siete jugadoras en este, pensaré que he hecho bien mi trabajo, independientemente de que subamos o no este año. Cambio subir por que haya diez niñas en dos años en el primer equipo. Ese es el verdadero objetivo. Cuando yo jugaba en el Málaga B, mi objetivo era llegar al primer equipo, entonces, ahora que soy entrenador, yo creo que la ilusión de estas jugadoras es llegar el día de mañana al primer equipo. Si también conseguimos quedar campeonas y subir, pues mejor", expresa Javi Ramos sobre la posibilidad de llegar a la final, la cual le daría el ascenso de forma directa, sin tener que ganar esta.

También, confiesa lo que supondría este logro, ya que el Málaga tendría a sus conjuntos en la segunda y tercera categoría nacional del fútbol femenino: "Deportivamente ayuda muchísimo estar una por debajo del primer equipo. Es el hándicap que hemos tenido este año, es lo que hemos hablado. De 30 partidos que hemos jugado, la mitad no hemos competido realmente porque hemos ganado de goleada y eso no ayuda a mejorar. Subir de categoría nos ayudaría a competir en 25 o 26 partidos durante la temporada y podemos exigir a las jugadoras, y ver la evolución de los entrenamientos y de los partidos, lo que nos ha faltado este año".

"Aunque a nivel económico es un problema porque tienes a dos equipos femeninos en categorías nacionales y eso conlleva muchos más gastos. Sabemos que el Málaga ha bajado y en caso de que se produzca habrá que ver si hay viabilidad. A mí, lógicamente, no me ha dicho nadie que no subamos, ni mucho menos, al revés, todo el mundo está volcado con el filial. Esperemos que el año que viene estemos los dos equipos en categoría nacionales porque es algo beneficioso tanto para ellas como para el primer equipo", continuó.

"Esperamos que se pueda mantener la categoría si subimos", suplica el míster blanquiazul

Respecto al posible escenario de conseguir la plaza, pero tener que rechazarla por tema económico, es claro: "Eso no se ha hablado. Las chicas están súper ilusionadas por jugar y por subir. Llevamos desde finales de agosto entrenando tres días por semana, incluso cuatro cuando vamos al gimnasio y en sus cabezas sólo está el Córdoba y si ganamos, la final. Eso ya es cuestión del club, evidentemente la respetaremos porque sabemos que el Málaga tiene que ajustar muchas cosas. Ha sido una pena que haya bajado el primer equipo, pero son cosas del fútbol. Tienen que hacer lo mejor para el club, al final eso es lo importante, que el Málaga se pueda sostener en la categoría en la que esté y que podamos estar en primera dentro de unos años, tanto el masculino como el femenino".

"Esperemos que se pueda mantener la categoría si subimos, pero si nos dicen que no es viable pues no pasa nada, volveremos a competir donde nos digan y seguiremos formando a las chicas con la misma ilusión porque al final ellas son del Málaga. La gran mayoría de ellas llevan en el Málaga desde alevines y son malagueñas y malaguistas. Para ellas, por encima de la categoría está el club. Ellas quieren llegar a lo más alto, y lo más alto es llegar el 17 de junio a la final y ganarla, y poner el broche de oro a estas dos temporadas porque el año pasado nos quedamos a medio camino",añadió.

Reconocimiento al primer equipo

Javi Ramos aprovecha para mandar un mensaje de agradecimiento al cuerpo técnico del primero equipo, dejando claro la buena sintonía que hay entre ambos: "Darle las gracias al cuerpo técnico porque han demostrado que se puede liderar siendo buena persona y teniendo buena relación con el filial y la verdad que ha sido un punto a favor este año. Se han portado muy bien, siempre hemos podido disponer de sus chicas en los partidos más difíciles y cuando nos ha hecho falta. Además, las nuestras han podido jugar y entrenar con el primer equipo, eso ellas lo han percibido y ayuda mucho a su formación, que vean que hay buena relación entre el primer equipo y el filial, y que tienen esa confianza para jugar y para entrenar".