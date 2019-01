Manolo Jiménez: "Erik Morán es un cortafuegos"

Los tiempos de oficialidad que maneja el Málaga en el mercado de fichajes son diferentes a los del resto de equipos de la categoría, pero a efectos prácticos e internos, Erik Morán está ya dentro de los planes de Juan Ramón Muñiz para lo que resta de temporada. Está previsto que hoy se haga oficial su préstamo hasta junio, con opción de compra al término de éste, procedente del AEK de Atenas.

El de Portugalete llegó al conjunto heleno de la mano de Manolo Jiménez en enero de 2018. El sevillano le eligió para su ambicioso proyecto porque “demandaba crecer y la mejor forma de hacerlo es intentando jugar al fútbol, mandando en los partidos. Es por ello que apostamos por jugadores que querían tener el balón. En un fútbol como el griego, que es muy rápido y duro, consideramos que teníamos que imponernos a los demás con fútbol, y Erik se adaptaba exactamente a eso”.

El entrenador arahalense, ex técnico de Las Palmas y actualmente sin equipo, define a Morán como un centrocampista “con mucho margen de mejora pese a la experiencia que ya atesora” y de “cualidades interesantes”. Entre sus virtudes, Jiménez destaca su “gran sentido del juego colectivo, siempre ofreciéndose y dándole soluciones a sus compañeros, acompañando bien al equipo en transiciones ataque-defensa y defensa-ataque, y manteniendo muy bien la posición. Es un jugador muy interesante. Es un centrocampista defensivo al uso, fuerte y por su fútbol, que es mucho el que tiene, le da equilibrio al equipo por su gran colocación. Es un jugador cortafuegos”.

"Tiene mucho margen de mejora, un gran sentido del juego colectivo y da equilibrio por su gran colocación"

Por arañar alguna laguna en su juego, el sevillano reconoce que “puede mejorar en el juego aéreo pero es que de Messi para abajo, todos tienen algún defecto”. Aunque resalta que por su “colocación suele interpretar muy bien la segunda juega, está siempre bien posicionado. Sobre todo para equipos que quiere mandar en el partido, que quieren tener el balón o recuperarlo rápido en campo rival”.

El Málaga de Muñiz ha jugado esta temporada con dos sistemas claros, el 4-4-2 y el 4-1-4-1, ambos en los que el medio vasco podría adaptarse si problemas. Para Jiménez, “Erik puede jugar en cualquier posición de la medular, es muy polivalente” y vaticina que “si se adapta al juego del Málaga y la ciudad, puede ser muy interesante para el equipo. Aunque su físico suele llevar a equivocación, es más técnico que defensivo”.

"Es un chaval muy humilde, quizá algo introvertido, y no genera problemas en el vestuario"

Personalmente, el técnico sevillano también alaba al Erik Morán más íntimo, de puertas para adentro, en el vestuario. “Es un chaval muy humilde, igual es un poco reservado, pero es muy buen chico. Es quizá algo introvertido, pero es muy buena persona”, explica Jimémez, que añade que es un jugador que promueve la buena salud entre la plantilla: “No genera problemas en el vestuario, tanto cuando juega como cuando no lo hace, es respetuoso con el trabajo de los demás. No considero que sea un líder hablando, pero sí un jugador interesante para el grupo por su trabajo constante”.