El Málaga juvenil conquista la Marbella Talents Cup derrotando al Real Madrid

Ganarle al Real Madrid es el sueño de cualquier niño chico que juegue al fútbol, pero a veces se hace realidad. Eso le ocurrió a los jugadores del Juvenil Nacional del Málaga CF, quienes se proclamaron campeones de la Marbella Talents Cup en la tanda de penaltis tras empatar Cristian el tanto merengue.

El Málaga llegaba tras liderar el grupo B, con un empate ante el Marbella FC (0-0) y dos victorias, primero ante el Granada CF (1-0) y luego contra la UD San Pedro (1-0). A posteriori tuvo que vencer al CD Vázquez Cultural, en un partido donde ambos pudieron obtener el pase a la final, pero los marbellí perdonaron y los blanquiazules acertaron en dos ocasiones con el doblete de Antonio Cordero.

En la gran final esperaba el rival deseado por todos los equipos, el Real Madrid. Precisamente, el conjunto blanco llegaba a la final líder de su grupo B, aunque habiendo caído derrotado en la fase de grupos contra el CD Vázquez Cultural (0-1) en una de las últimas jugadas del partido y tras sufrir en semifinales ante el conjunto nazarí, quien mandó la semifinal a los penaltis.

El conjunto del ex portero vasco Iñaki Goitia, ex jugador malaguista, saltó al césped del Antonio Naranjo (San Pedro) con las ideas claras, pero a pesar de tener varias ocasiones de peligro claras, se encontró con el gol merengue. Los juveniles del Málaga CF no perdieron la cara al encuentro y siguieron generando peligro hasta que un cabezazo de Cristian Sarria ponía las tablas en el electrónico. No se movería más el resultado. Tocaba sufrir después del tiempo reglamentario y así fue. Los once metros coronaron al Málaga CF como campeón de la I Marbella Talents Cup. 3-4 le sonreía la suerte a los blanquiazules en la tanda de penaltis. Detuvo Rafa Martínez el primer lanzamiento merengue, que también estrellaron un balón en el larguero para que después Antonio Cordero anotase el decisivo lanzamiento. El también meta malaguista Izan Coulibaly fue elegido mejor portero del torneo.

Los juveniles blanquiazules cumplían así un doble sueño, primero medirse al Real Madrid CF y luego el más difícil: vencerle en una final. Ahora les toca descansar antes de afrontar el inicio liguero en unas semanas. Una camada compuesta por muchos jugadores de 2006, es decir, de primer año de juvenil, que ilusionó a los aficionados de Martiricos y compitió de tú a tú contra el conjunto blanco.