Txomin Larrainzar, idilio rojillo y blanquiazul

Domingo José Larrainzar Santamaría, más conocido como Txomin Larrainzar en esto del fútbol, dio sus primeros coletazos en la prolífera cantera navarra. De Osasuna han salido un buen número de jugadores de calado en la liga española, con grandes trayectorias, uno de ellos es Larrainzar. Del Promesas rojillo salió un central no muy espigado, que superaba levemente el 1,80 de altura, pero que su físico y su carácter aguerrido sobre el césped le hicieron sitio.

Larrainzar estuvo en aquel Osasuna de principios de los 90 que paseó por Europa, alcanzado los octavos de final de la UEFA, donde cayeron ante el Ajax. Vivió el descenso con los navarros y poco después cambiaría el norte por el sur dejando su huella en el Málaga siendo importante en los ascenso tras la refundación del Málaga con la siglas de Club de Fútbol. El pamplonica atiende a Málaga Hoy en la víspera de ese Málaga-Osasuna de este lunes, tan importante para ambos equipos.

“Osasuna y Málaga comparten algo importante como es entender el fútbol en base a la cantera. En mi época había mucha gente de Madrid y mucho catalán. Ambos saben mezclar lo que es la cantera con gente veterana de otros sitios. Que esos chavales que suban tengan a gente experimentada. Es una buena combinación”, analiza Txomin de la estructura de rojillos y blanquiazules, de los que considera que esta temporada “están haciendo un buen trabajo”. “Tanto Osasuna como Málaga, como sus entrenadores, tienen las ideas muy claras. Esa unión que existe entre entrenador y plantilla, de trabajo y seriedad, es importante”, explicaba más en detalle el navarro, al que no se le olvida el detalle de la fortuna: “También lo es esa pizca de suerte que hay que tener. Durante la temporada los baches son habituales, siempre están. En esos momentos, la suerte es clave. De seguir así, estando arriba optarán al ascenso. Al final, esto es trabajo y humildad, esas dos palabras son claves para llegar a Primera”.

Larrainzar, que dejó de lado el fútbol cuando se retiró en las filas del Levante, centra ahora sus intereses deportivos en su hijo e hija, él ligado al fútbol y ella al baloncesto. Ambos son también un poquito malagueños, como cuenta el pamplonica, pasan las vacaciones en Málaga. Desde Pamplona recuerda como fue su paso de Osasuna a Málaga. Una “situación desagradable” tras el despido de 11 rojillos y él en agosto del 96. La opción del Málaga en Segunda B, secundada por su mujer, fue la decisión final de Larrainzar, algo que para él “fue todo un acierto”.

Larrainzar vivió en el campo los ascenso del Málaga Club de Fútbol de Segunda B a Segunda con Ismael Díaz en el banquillo, y de Segunda a Primera, con Joaquín Peiró. El partido ante el Manchego en Segunda B, recuerda el navarro, “fue muy importante, el míster estaba en la cuerda floja y aquel partido lo ganamos 0-1. A partir de ahí todo fue rodado, el equipo cogió mucha confianza [tras aquel partido enlazaron 19 partidos sin perder]”. Del segundo ascenso... Txomin no duda: “El equipo fue sobrado para el ascenso”.

“Para mí fue un sueño mi etapa en Málaga. Fue ese cuento que se me hizo realidad. Irme a Segunda B y regresar a Primera. Creía que no iba a volver tras dejar Osasuna y lo logramos”, contaba Larrainzar, que vivió varios Málaga-Osasuna con la elástica blanquiazul de los que guarda buenos recuerdos: “Para mí jugar ante Osasuna fue una motivación increíble. Ese partido me acuerdo que estuve corriendo sin parar, acabó el partido y seguía motivado, podrías haber seguido corriendo. Ese partido lo recuerdo por lo bien que me sentí. Me dije: ‘He salido adelante y estoy otra vez aquí. Estoy vivo”.

“Son dos equipos fuertes, que se están jugando todo. Va a ser un partido de pelea. Dos equipos a los que ahora mismo veo muy bien. Espero que todo salga bien para los dos, espero que sigan así”, apostillaba Larrainzar, que se mojaba con un ganador para el lunes: “Que gane el Málaga y que los dos vayan de la mano hasta el ascenso. Espero que mi cuento continúe”.