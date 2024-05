"Es todo un orgullo jugar contra el Málaga en La Rosaleda", el mensaje claro de la directiva del Antequera CF

El Antequera CF está firmando una temporada para su historia en su regreso a la categoría de bronce del fútbol español después de varios años bajo la batuta de Javi Medina. El club está trabajando bastante en crecer en todos los sentidos y Álvaro Pérez, director general de la entidad, es uno de los que está trabajando para que se asiente en esta división. Con motivo de esto, pasó por 'Área Malaguista' de 101 TV.

Tuvo unas palabras sobre el derbi provincial de este fin de semana: "Para nosotros, es todo un orgullo jugar contra el Málaga CF en La Rosaleda y una pena no llegar con opciones de play off, pero tras perder ante el Ceuta ya solo nos queda disfrutar del ambiente de La Rosaleda y ya ponerle final ante el Melilla después de una temporada histórica de este club". "Nosotros vamos a colaborar en todo. Más allá de que estemos en la misma categoría, sabemos lo que es cada club. Sabemos perfectamente que esa reunión pueda ir dirigida en que jugadores que salgan de nuestra cantera vayan al Málaga y a nosotros nos gustaría tener muchos jugadores de la comarca en el primer equipo, pero somos conscientes de que lo que pueda tener el Málaga para desarrollarlos, pues están muy por encima de nosotros y somos conscientes de cuando algunos jugadores que salgan hacia al Málaga, pues tenemos que estar encima de ellos siempre y cuidarlos mucho por si existe la oportunidad de que vuelvan después de una gran formación en el Málaga", desveló sobre la reunión de este miércoles.

El directivo dejó claro su parecer sobre la campaña actual: "Muy orgulloso de lo que ha hecho el equipo. Una vez le ganamos al Ibiza dependíamos de nosotros y en el caso de ganar en Ceuta nos habríamos puesto quintos, pero bueno toca aprender de los errores de esta temporada para mirar hacia arriba y seguir creciendo poco a poco sin ponernos techos, pero sin olvidar de donde venimos. Conociendo al cuerpo técnico y a la dirección deportiva, pues puede ser la de asentarnos en la categoría". "Creo que son muy importantes las dinámicas. Si hubiésemos llegado a ese quinto puesto, lo habríamos hecho volando y es cierto que quienes lleguen en buena dinámica van a tener más opciones en partidos tan importantes en la que todo se decide por detalles", añadió.

Después de esto, desveló la relación institucional con la entidad de Martiricos: "La relación con el Málaga es muy buena. Conozco al abogado del club desde hace muchos años y estoy con él en la misma asociación desde hace muchos años".

Álvaro Pérez comentó los futuros pasos del club de la ciudad del Torcal: "Yo llego a Antequera en diciembre. Es cierto que hay una persona muy importante para que pueda estar en el club como es Álvaro Silva, que ya conocía de antes por mi vinculación con el fútbol y un amigo mutuo que es Francisco Gallardo. Empecé con muchas ganas y ambición, pero con la intención de ir paso a paso con cabeza a la hora de tomar decisiones. Lo más importante es trabajar con una planificación económica-deportiva para hacer las cosas bien. Es muy sencillo que viene esta persona y que va a poner dinero y se acabó. Somos conscientes la gente del club de que esto es una empresa y no tiene nada que ver con una SAD o un club deportivo y nosotros tenemos que mentalizarnos de que es una empresa y debemos de trabajar duro para que los números salgan. Ya le comenté al dueño y a la dirección deportiva las previsiones de la siguiente temporada". "Ahora mismo sería un error ir a largo plazo. Debemos ir en el día a día sin ponernos techo y sin olvidarnos de donde venimos, pero no podemos decir que en 'x' años vamos a estar en Segunda División. Debemos ir trabajando de cara a hacerlo todo bien y no creo que sea positivo para el club, pensar en firmar jugadores caros y que haya problemas por ello", desveló.

Robo en Ceuta

"Una cosa positiva de la categoría es que se televisan todos los partidos y se pudo ver las seis jugadas clave que condicionan el partido. Marcan un poco la diferencia y no queda más que resignarnos y esperar tener más fortuna en el futuro, porque al final son demasiadas jugadas las que hacen que sea imposible competir ese partido".

Posible quinto clasificado

"Está todo muy parejo. Cualquiera se lo va a merecer y hay equipos históricos como el Real Murcia y el Recreativo, pero el Ceuta está haciendo una gran temporada y tiene buen equipo y cualquiera será merecido".

Estilo de juego

"Este equipo se ha caracterizado porque se sabía a lo que jugaba y que quería ser protagonista con el balón. Ha podido ganar o perder, pero nunca se ha especulado y siempre ha ido a ganar. En algunos partidos, se iba empate y se veían las ganas de ganar y que al final se perdió, pero eso es un orgullo para la afición y para el club, porque los ves que lo dejan todo".

Nuevo dueño

"Mike Garlick es un empresario inglés con experiencia en el fútbol al ser máximo accionista y presidente del Burnley, donde consiguió ascender a la Premier League y jugar la Europa League. Después de esto, compra el Saint Joseph's de Gibraltar y a inicios de esta temporada llega a un acuerdo para comprar el Antequera CF, que se hace oficial en febrero".

Dirección deportiva

"Aquí tenemos que defender a la dirección deportiva actual, porque han hecho historia más allá de lo bien que venía trabajando el club. Desde que están ellos aquí, solo hay que ver los resultados tanto en Segunda RFEF y en Primera RFEF".

Objetivos

"Uno de los objetivos marcados es que eso crezca y que con la masa social y el tejido empresarial, pues se fomente y con los abonos y la venta de merchandising, pues hay que trabajar en ello y remar todos en la misma dirección para que todo salga bien. Tenemos que aprovechar para seguir subidos en aquella ola".

Pies en el suelo

"Somos conscientes que al llevar esta temporada, pues es normal que haya interés de otros clubes. Tenemos ya un bloque importante de gente con contrato. Si nos pagan la cláusula y él se quiere ir, pues ya poco podemos hacer. Tenemos que mandar el mensaje de que lo más importante es el club y tenemos que defender eso siempre. Confío mucho en la dirección deportiva y en los posibles fichajes que se puedan hacer".