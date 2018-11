Koné: "Este punto sabe a derrota"

Tras el partido en Gijón, pasó por los micrófonos de Movistar Partidazo Mamadou Koné. El delantero marfileño del Málaga protagonizó varias jugadas de mérito, hizo un penalti, metió un gol... Estuvo en todas las salsas del partido e El Molinón.

"Tal y como se nos había puesto el partido, nos vamos a Málaga sabor a derrota con este punto. Tenemos una buena plantilla, hemos sabido superar las ausencias. Este punto nos sabe a derrota", afirmaba el delantero africano.

Sobre la jugada del penalti, Koné aseveró que "yo creo que no lo toco, no noto contacto con él. Si el árbitro ha visto algo, no puedo decir nada más".

Sobre su gol, el momentáneo 1-2 que parecía que daba los tres puntos, Koné dijo que "aproveché el rechace del palo para meter el gol".