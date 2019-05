Desde que llegó, el discurso de Víctor Sánchez del Amo siempre ha sido ambicioso. Era parte de su estrategia para intentar evitar conformismos y reactivar a la plantilla. Y pese a que las matemáticas cada vez ponen más difícil el ascenso directo, no es imposible por el momento y de ello se vale el técnico para asegurar que en el Málaga aún se cree en él. Así lo manifestó en una entrevista realizada este jueves para Radio Marca Málaga.

"Creemos firmemente en la capacidad de esta plantilla y todavía creemos en la capacidad de llegar al ascenso directo. Es un reto difícil, pero nos motiva y, si no lo logramos, nos dejará lo más arriba en el play off. Creemos en el equipo, nos lo están demostrando en los entrenamientos y en los partidos", asegura Víctor, que dice no renunciar "a las matemáticas que nos dan llegar al segundo puesto. No tomamos decisiones en base a los posibles play off". A falta de cuatro partidos, el Granada está a nueve puntos. Aunque el Málaga suma sus tres del Reus, un triunfo nazarí el lunes ante el Albacete dejaría al cuadro costasoleño sin opciones al tener perdido el average particular.

Así las cosas, el planteamiento del madrileño solo pasa por el ascenso directo y huye de las variables del play off o de incluso quedarse fuera para hablar de su futuro: "No forma parte de nuestra actualidad. Me encantaría estar en Málaga porque hemos encontrado una familia que nos ha acogido con los brazos abiertos, fuera y dentro el club".

Estos y otros temas trató el preparador malaguista en la entrevista:

Confianza del equipo

"La confianza es vital, es el aceite que necesitan todas las piezas de un motor de un coche. Sin un aceite de calidad, por muy buena que sea la mecánica, no te va a dar un alto rendimiento. Estamos encantados con nuestro motor, para nosotros es la mejor plantilla de Segunda, sin duda. Queremos que el Málaga compita en alta gama de máximo rendimiento".

Estilo de juego

"A nosotros no nos gusta que nos encasillen en un estilo de juego determinado porque buscamos sorpresa en nuestros rivales. Tratamos de trabajar que nuestros equipos dominen las diferentes situaciones de un partido. Siempre hay un rival que evita lo que tú quieres y te tienes que adaptar. Eso lo trabajamos. Desde el punto de vista defensivo queremos defender en el campo rival, pero en muchos momentos eso no es posible y hay que estar preparados. En ataque el objetivo es crear ocasiones de gol, y para crear ocasiones de calidad hay que darle importancia y cuidado al balón, por eso queremos salir con el balón bien jugado, pero eso no significa que no trabajemos el juego en largo. Hemos venido a ser un equipo proactivo, más que reactivo. Queremos que pasen cosas y no esperar a que sucedan. Tenemos muy claro en el cuerpo técnico que queremos ser, un cuerpo técnico valiente".

Muñiz

"Nunca vamos a hablar mal de un compañero entrenador. Al revés, he destacado y agradecido el gran trabajo que hizo el anterior cuerpo técnico, que nos permite tener un equipo en forma física muy buena. Nosotros nos estamos aprovechando de este trabajo y se debe remarcar".

Formato y horarios de LaLiga 1|2|3

"Es una mala gestión de las personas que gestionan el fútbol nacional e internacional. El encontrar encaje para no crear situaciones en las que se perjudiquen a equipos es algo que compete a los gestores del fútbol. No digo que sea fácil, pero hay que buscar soluciones para clubes que invierten mucho dinero y que se juegan muchas cosas. Tampoco hay igualdad en los horarios, entiendo el negocio del fútbol y de lo necesitado que está de los medios y las televisiones, pero también hay que trabajar para que esto no tenga incidencia a nivel deportivo y tener competiciones justas, que todos los equipos jueguen en todos los días, sobre todo por el respeto a las aficiones locales, que son parte esencial del fútbol".