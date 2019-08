Víctor Sánchez del Amo compareció en la sala de prensa de La Rosaleda para analizar el partido que mañana disputa el Málaga ante el Girona (19:00). Sin embargo, la cita de Montilivi acabó siendo tema secundario en una comparecencia más corta de lo habitual y marcada por el tono a la defensiva del técnico. A dos días del cierre del mercado, el equipo viaja a tierras catalanas sin poder inscribir aún a sus fichajes.

"Nosotros estamos pensando en lo que tenemos que pensar, que son las certezas y las realidades, no las opciones o posibilidades que no están concretadas. Estos son los jugadores disponibles. Durante la semana hemos preparado el partido manejando las distintas posibilidades que podrían darse durante la semana. Teníamos la esperanza de incorporar nuevas inscripciones para este partido, pero no ha sido así. Hemos estado trabajando para tener previstas estas situaciones. Vamos con los que están inscritos y con la máxima ilusión. Los que importan son los que están", aseveró Víctor en su intervención.

Quita hierro por tanto y elude entrar a valorar la situación en profundidad. "Las explicaciones a ese tema invito a que se las preguntéis a quien corresponde. Al cuerpo técnico no le ocupan ni los fichajes ni las salidas para cerrar la plantilla. Somos conscientes de las dificultades que hay hoy en día en el futbol, en la gestión, sobre todo cuando hay problemas económicos. En este escenario mantenemos la ilusión por competir y hacer nuestro trabajo, que es lo que estamos haciendo", responde.

Se limita por tanto a su parcela, dice Víctor: "Nosotros nos centramos en las certezas y en las realidades con optimismo siempre y la esperanza de poder estar cada día mejor. Desde el punto de vista de la planificación, las explicaciones oportunas yo no las puedo dar. No nos encargamos nosotros de ejecutar las operaciones para terminar de confeccionar la plantilla".

Cuestionado por la hipotética posibilidad de que alguno de los fichajes decida salir, tuerce el gesto y repregunta antes de responder con chascarrillo forzado incluido: "Tendríamos que preguntar uno por uno para ver si hay temor. Timor estuvo en Las Palmas la semana pasada y ha fichado por el Getafe. Estas son las circunstancias del mercado, unos entran y otros salen. Por mi parte no tenemos temor, es lo que nos gusta de nuestro trabajo y aceptamos y entendemos las dificultades que conlleva la gestión. Esperamos que se cierren las operaciones que se tienen que cerrar para tener la plantilla más completa posible. Eso lo vamos a ver al cierre de mercado".

Por último, muestra su deseo de que se cierre de una vez el mercado para "hacer esa foto fija, centrarnos en la plantilla y poder enfocarnos plenamente a ello, dejando de lado otras situaciones de las que nosotros nos mantenemos aislados". Y añade una breve anécdota para escenificar la situación: "El otro día, con un poco de broma, hicimos una cena de equipo para celebrar el fin de esta temporada, una temporada muy corta, con tres partidos donde el mercado estaba abierto. Teníamos muchas ganas de que llegase el final. No sabemos si algunos se irán. Sirve un poquito para celebrar esta corta temporada y esperamos seguir invictos".