El Málaga confirma la lesión de Ramón Enríquez

El Málaga confirmó de manera oficial la lesión miotendinosa de Ramón Enríquez en el cuádriceps derecho, sin tiempo estimado de recuperación como es habitual. El centrocampista de Órgiva se rompió al final de la primera mitad en la última jornada contra el Lugo en el Anxo Carro. Pidió el cambio y fue tal el dolor que sintió que hasta sufrió algún mareo y tuvo a todo el mundo en vilo durante unos minutos. Para Sergio Pellicer es una baja estructural de lo más importante y ahora tiene que buscar un sustituto, pero nadie tiene unas características como las de Ramón.

Uno de los que podía encajar en el centro del campo de este nuevo Málaga, más fiable en casi todos los aspectos, es Luis Muñoz, pero el malagueño continúa al margen del grupo y estuvo haciendo "labor específica" en el césped junto al recuperador Toni Tapia. Siguiendo con el capítulo de jugadores con problemas físicos, Lago Junior tuvo una "vuelta progresiva a la dinámica grupal", según el parte oficial del club.

Los jugadores trabajaron en el césped principal de La Rosaleda desde las 18:00 horas. Entre las novedades, se volvió a ver al prometedor canterano Izan Merino, con 17 años cumplidos hace pocos días y que pese a su edad juvenil ya ha disputado partidos con el Atlético Malagueño en el Grupo 9 de Tercera División. Moussa Diarra, Carlos López, Cristian, Loren Zúñiga y Álex Calvo también estuvieron presentes. Haitam Abaida se quedó en el gimnasio continuando con su recuperación.

Pellicer intuía lo de Ramón

Sergio Pellicer lo dijo tras el partido, lo veía venir: "Es la peor noticia. Al final, dentro de esta alegría, que era muy importante, es la lesión de Ramón. No somos muy optimistas. Es una lesión en el cuádriceps. Se mareó por el dolor que tuvo. Hay que esperar a las pruebas, pero el camino es que se den cuenta los jugadores, apareció Jozabed, que no estaba participando. El éxito de un equipo no está en el once inicial, sino en el trabajo de la plantilla en el día a día. Cuando uno hace un trabajo invisible le llega el momento de aparecer. Estoy muy contento con la gente que está apretando. El verde no engaña".