Víctor Sánchez del Amo reapareció ante los medios tras oficializarse su continuidad como entrenador del Málaga. El madrileño compareció junto a José Luis Pérez Caminero minutos después de plasmar su firma en el contrato que le vinculará al club por una temporada con opción a otra más en caso de lograr el ascenso a Primera División. Sonriente, el técnico aseguró que en este plazo de dos semanas no se ha dejado de planificar el próximo curso y que los tiempos han estado dentro de lo razonable.

"No hay ninguna duda ni la ha habido desde el primer momento, eso quiero dejarlo muy claro. Estamos contentísimos de seguir esta temporada con el Málaga y ese era nuestro deseo desde el primer minuto que terminó la temporada, así ha sido de fácil. A pesar de que se ha demorado, sí os puedo decir que es lógico que el club necesitaba tiempo para preparar bien la propuesta y cuando nos ha llegado ha sido cuestión de dos días que las cosas se hayan plasmado", explicaba Víctor en la sala de prensa Juan Cortés del estadio de La Rosaleda.

"Hemos trabajado desde que acabó la temporada independientemente de que esa propuesta tardara en llegar. Hemos estado de manera coordinada con lo que más importa, que es la planificación de la temporada que viene", insistió el madrileño, que continuaba explicando su proceso de renovación: "Para mí ha sido un timing totalmente normal, pero puede que la necesidad de información genere una especulación. La forma de trabajar del club ha sido totalmente responsable y a partir de ahí no tuvimos ninguna duda, simplemente esperamos a que de forma responsable analizaran y realizaran la propuesta. De entre medias hemos estado trabajando porque como el feeling era tan bueno no encesitábamos nada sobre la mesa para seguir trabajando".

Así las cosas, Víctor apunta que no puso requisitos ni impedimentos a lo largo de la negociación: "No necesitaba convencerme, fue suficiente con el tiempo que estuvimos en Málaga y conocer a esta plantilla. Ahora toca ver qué jugadores se pueden mantener o no, como en todos los clubes, eso forma parte del trabajo de planificacción, pero estábamos convencidos porque lo que hemos visto en estos meses ha sido tan positivo que no nos dejaba aninguna duda. Estamos encantados y somos ambiciosos para trabajar en este nuevo proyecto con connotaciones diferentes. Cuando llegamos estaba muy clara la plantilla, con el mercado cerrado, y ahí sabes qué tienes para trabajar. Ahora entra otra parte que es la fase de configuración del equipo para que cuando se cierre el mercado tener clara la foto de esa plantilla y poder trabajar sin la intervención del mercado en el equipo".

La rueda de prensa de renovación de Víctor Sánchez del Amo continuó tocando otros temas como los siguientes:

Insiste en que no hubo exigencias para seguir

"No pusimos ningún requisito para poder seguir vinculado al Máñaga, al revés. Hemos esperado a esa propuesta y ha sido sencillísimo. El requisito para nosotros tener deseo de seguir en Málaga lo hemos descubierto en el tiempo que hemos estado la temporada pasada. Entiendo que estas dos semanas de vacío dan lugar a muchas interpretaciones, pero no ha habido ningún tipo de exigencia. Lo único que estábamos alineados entre club y cerpo técnico, entendemos que la realidad del equipo hay que aceptarla, que sabemos que no vamos a ser uno de los presupuestos más altos y eso nos pone en una situación marcada pore la actualidad económica, pero la aceptamos con autoexigencia y el convencimiento de que pese a la diferencia vamos a ser competitivos y pelear por lo máximo".

Objetivos a marcar

"La mentalidad ganadora no la vamos a perder. La situación del equipo hay que aceptarla como es. Para nosotros la realidad era que teníamos la mejor plantilla y la exigencia era ascender y teníamos la responsabiulidad de ganar ocho paritdos y lograr el ascenso directo. No fue así, pero era muy clara la realidad. Ahora con la realidad económica es difícil decirla porque no tenemos una plantilla cerrada. Estamos trabajando desde el primer días, antes de recibir nosotros la propuesta por parte del club ya hemos estado trabajando en hablar de planificación, organización, perfilar plantilla, jugadores que pueden o no estar o cómo poder buscar dinero para ayudar a la situación económica del club. Eso lo hicimos antes de hablar de nuestro contrato y habla del interés que teníamos de estar. Ahora nos toca competir al máximo en la fase de temproada que estamos, que es la configuración de plantilla".

Reajuste del club

"Esto es un reto y una oportunidad. Habéis escuchado hablar de nuestro cuerpo técnico y esa es nuestra manera de afrontar las cosas, vemos retos y oportunidades y las encaramos con valentía y tratamos de transmitir eso a los jugadores. Mi carrera ha estado marcada por superar dificultades, superar competencias. En una cantera como la del Madrid te encuentras obstáculos contantemente y los superas a base de confianza, de creer en uno mismo y esa línea, una vez la aprendes, te marca el resto de tu vida. Es muy aplicable a la temporada próxima, desde que terminó, porque el reajuste económico es una situación compleja pero no nos hace detenernos en excusas".

El caché del Málaga

"Entrenar al Málaga esa atractivo en cualquier circunstancia por entidad e historia, el resto son circunstancias. El reto está en el prestigio que te da trabajar en un club tan importante como el Málaga y lo otro es adaptarse a las exigencias de cada momento. Hay una situación distinta respecto a entonces y ahora, ahora queremos afrontarlo. Lo que más nos apetece y nos gusta es competir, los periodos de descanso están bien para cargar las pilas pero a los deportistas nos gusta competir y estamos con muchísimas ganas".

Despedida al final de la pasada campaña

"Hablamos con todos los jugadores en todo el tiempo que compartimos hasta el día que nos despedimos, que fue muy largo, muy bonito y emotivo. Cuando organizas una comida para dar las vacaciones y ves que la gente no tiene ganas de salir corriendo para el aeropuerto sino quedarse de tertulia en grupo dice mucho de la calidad humana que hay en el vestuario. Les deseamos buenas vacaciones y cuando empecemos a entrenar enfocaremos la temporada".