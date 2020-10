El Málaga presentará este martes a sus 15 fichajes de una tacada

Orlando Sá, Escassi, Dani Barrio, Calero, Cristian, Caye, Matos, Jozabed, Juan Soriano, Yanis, Jairo, Chavarría, Mejías, Luis Muñoz y Joaquín. Son los 15 fichajes (14 si se descuenta la continuidad de Luis Muñoz) que ha realizado el Málaga esta temporada tan extraña, en la que ha tenido que remozar prácticamente a toda la plantilla con la aplicación de un ERE que ha revolucionado el plantel que tiene a su disposición Sergio Pellicer.

11 jugadores españoles, tres malagueños y cinco más andaluces, cuatro más extranjeros. Todos, menos Joaquín Muñoz, han jugado ya minutos oficiales a las órdenes del técnico. Algunos han concedido entrevistas particulares, pero a otros no se les ha escuchado la voz. En una sesión sólo para medios gráficos y cámaras, el Málaga lucirá este martes desde las 13:00 horas a sus 15 nuevos fichajes. en un acto que se celebrará en La Rosaleda, donde esta semana habrá máxima actividad. El jueves se recibe al Sporting de Gijón y el domingo al Mirandés.

Se ha despertado la ilusión con el buen comienzo de temporada, con 10 puntos de 18 que colocan al equipo, de momento, en zona de play off. Pocos optimistas podían augurarlo cuando una semana antes de empezar la Liga en Tenerife casi no había certeza de que el equipo podría competir.