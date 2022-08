El horario no era el mejor, aunque el lunes era festivo nacional, pero el Málaga no estuvo solo en Burgos. Varias decenas de seguidores malaguistas estuvieron en El Plantío para ver el primer encuentro de la temporada 2022/23. La respuesta del equipo no fue muy halagüeña, siendo superado por el equipo local en todas las facetas. Habrá que esperar al lunes 22 de agosto para ver la progresión del equipo. Había una buena entrada y buen ambiente en la capital burgalesa. El malaguismo dio algo de colorido.